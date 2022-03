ÉLŐ: Legalább kilenc halálos áldozata van a harkivi rakétatámadásnak, köztük gyerekek

12:58 – „Saját hibámból nem okulva – mármint hogy időközönként nemcsak lepörgetem magam előtt az Fb-oldalakat és az azokon található különböző bejegyzéseket és kommenteket, hanem még el is olvasom őket – megdöbbentenek azok a primitivizmusok és barbár cselekedetekre uszító felhívások, amelyek fel is háborítanak” – írja Mészáros András véleménycikkében.

12:45 – Legalább kilenc halottja van a harkivi támadásnak. A halálos áldozatok között három gyerek is van. Bővebben...

12:37 – A NATO nem akar a konfliktus részese lenni, nem küld harci repülőgépeket Ukrajnába.

12:32 – Oroszország nem készül a háború leállítására Ukrajnában. „Moszkva addig folytatja a különleges hadműveletet, amíg el nem éri a céljait” – jelentette ki Szergej Sojgu, az orosz védelmi minisztérium vezetője. Bővebben...

12:30 – Történelmi mélyponton a forint.

12:27 – A nyugati gazdasági szankciók soha nem fogják Oroszországot arra késztetni, hogy megváltoztassa Ukrajnával kapcsolatos álláspontját – közölte kedden Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. (Telex)

12:17 – Az Oroszország ellen bevezetett nyugati szankciók célja az, hogy összeomoljék az orosz gazdaság – jelentette ki a francia gazdasági miniszter. Bővebben...

12:14 – Zelenszkij felszólal az EP rendkívüli plenáris ülésén kedden. Bővebben...

12:10 – Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere arra kéri majd a város képviselőit, hogy a város 15 ezer eurót különítsen el a büdzséből, közvetlen segítségként Ukrajnának. Bővebben...

12:12 – Lavrov: elfogadhatatlan az amerikai atomfegyverek európai jelenléte. Bővebben...

12:03 – Rimaszombat és Fülek is felkészült a menekültek fogadására. Bővebben...

11:51 – Kivásárolták az emberek a jódtablettákat a gyógyszertárakból.

11:40 – Megnőtt az útlevelet kérelmezők száma. A belügyminisztérium üzeni: „Nincs ok pánikra!”

11:34 – Az európai marsjáró útnak indítása is kétségessé vált. Bővebben...

11:28 – Megérkeztek Romániába az első francia katonák. Bővebben...

11:19 – Magyarország is támogatja Ukrajna EU-felvételét – jelentette be Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kedden.

11:16 – Az Egyesült Államok gerjesztette válság áldozatának nevezte Ukrajnát kedden Ali Hámenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Bővebben...

11:08 – Az orosz oligarchák fogják megállítani a háborút? A Nyugat megköti az orosz bankok és orosz oligarchák kezét, akik napról napra egyre több pénzt veszítenek.

10:58 – Nem javasolja az Oroszországba utazást a szlovák külügyminisztérium.

10:50 – Nem Oroszországban lesz az idei férfi röplabda-vb. Bővebben...

10:45 – A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség is felfüggesztette az orosz és a fehérorosz sportolók versenyzési jogát. Bővebben...

10:40 – A britek szerint Putyin még az eddigieknél is „barbárabb” módszerekhez folyamodhat. Bővebben...

10:36 – Ukrajna után mi lesz az alvó balkáni konfliktusokkal?

10:32 – Fehéroroszország nem csatlakozik az orosz invázióhoz – jelentette be Alekszandr Lukasenko belarusz elnök, aki szerint nem is terveznek ilyesmit, és Moszkva se kérte ezt. (Telex)

10:30 – Több nagy hollywoodi stúdió, köztük a Disney, a Warner Bros és a Sony is leállította hétfőn új produkcióinak oroszországi forgalmazását. Bővebben...

10:25 – Románia támogatja Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia csatlakozását az Európai Unióhoz. Bővebben...

10:21 – A négyfokos skálán másodfokú, megelőző jellegű terrorriasztást hirdetett Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő az Ukrajnával határos két vajdaságban. Bővebben...

10:09 – Ukrajna szerint az oroszok vákuumbombát vetettek be, amelynek használatát nemzetközi egyezmények tiltják. Bővebben...

10:08 – Alkatrészhiány miatt korlátozza gyártását a Škoda. A hiányzó alkatrészeket ukrajnai üzemekben gyártották. Bővebben...

09:55 – Kiküldött tudósítónk, Czímer Gábor jelenti Ukrajnából: hétfő este több mint háromezren hagyták el a csapi vasútállomáson keresztül Ukrajnát.

09:48 – Az amerikai hírszerzés szerint Putyin szokatlan dühkitöréseket produkál a belső köreiben lévő emberekkel szemben az ukrajnai katonai hadművelet állása miatt. Bővebben...

09:40 – A tiltás ellenére orosz repülőgép szállt Szlovákiába.

09:37 – A Telex a BBC információira hivatkozva azt írja, az orosz erők – az eddig feltételezett 40 helyett – 75 százaléka már Ukrajnán belül van.

09:32 – A YouTube azonnali hatállyal letiltja az RT és a Sputnik csatornáit egész Európában. A Facebook anyavállalata, a Meta is hasonló lépést jelentett be hétfőn. (444.hu)

09:25 – „Mindazoknak, akik szerint az ukránok most jól megkapják, amit kiérdemeltek: nem igaz, hogy a kárpátaljai magyarok zaklatása, nyelvi jogainak csorbítása, anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférésének szűkítése felmentés az emberéleteket követelő, nyers agresszióra” – írja Kovács Balázs véleménycikkében.

09:20 – Sorra hagyják el Ukrajnát a brazil focisták. Bővebben...

09:17 – Távoznak az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megfigyelői Donyeckből. Bővebben...

09:11 – Már 56 százalékos valószínűséget látnak az orosz államcsődre a befektetők – írja a 24.hu. Jelenleg 113 rubelt ér 1 dollár, pedig év elején még 75 rubel/dollár volt az árfolyam.

09:08 – Háborús kötvények kiadásába kezd Kijev, hogy ezekből finanszírozzák az orosz invázió elleni védekezést – számolt be a BBC nyomán a Telex. A kötvényeket keddtől lehet megvenni.

09:03 – Kína megkezdte állampolgárai evakuálását Ukrajnából. Bővebben...

08:51 – Az ukrán fegyveres erők keddi jelentése alapján eddig 5 710 orosz katona vesztette életét, 200-an fogságba kerültek. 29 orosz repülőgépet és helikoptert, 199 tankot és 77 tüzérségi eszközt semmisítettek meg – írja a 444.hu.

08:43 – Lemondta a magyar hokiszövetség a fehéroroszok elleni mérkőzéseket. Bővebben...

08:29 – Kedd reggel, helyi idő szerint 8 óra 1 perckor készült videókon az látszik, hogy rakéta csapódott be Harkiv központjában, egy kormányépület közvetlen közelében. Bővebben...

⚡️ Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion. According to a video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government. Video: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/poZjYcjRjD



08:20 – Minden olyan külföldi állampolgár, aki harcolni akar az ukránok oldalán, vízummentesen utazhat Ukrajnába. (Telex)

08:15 – Csak az elmúlt 24 órában százezer ukrán menekült érkezett Lengyelországba. A háború kitörése óta közel 350 ezer ember menekült át hozzájuk. (444.hu)

08:12 – Herszont körbezárták az oroszok, a polgármester szerint azonban a várost nem érte támadás az éjszaka – írja a 444.hu.

08:00 – „Hosszú idő után végre nem kell szégyenkeznünk amiatt, ahogy az ország vezető politikusai viselkednek egy krízishelyzetben. Persze most is vannak köztük kivételek, sajnos a magyarok között is” – írja Hegedűs Norbert véleménycikkében.

07:55 – Japán továbbra sem gyárt atomfegyvereket, az ország területén pedig nem engedi őket tárolni. Bővebben...

07:52 – Legalább 70 ukrán katona meghalt egy vasárnapi orosz rakétatámadásban – az információt kedden erősítették meg ukrán tisztviselők. (444.hu)

07:47 – Amerikai tisztviselők szerint az orosz csapatok egy újabb, elsöprő hulláma várható Ukrajnában – írja a Telex a CNN nyomán. A második hullám valószínűleg megszilárdítja az oroszok Ukrajnán belüli pozícióit, és puszta létszámánál fogva képes lesz legyőzni az ukrán ellenállást. Oroszország valószínűleg kemény ostrom alá veszi Ukrajna fővárosát, Kijevet, és a városi harcok „nagyon durva jeleneteire kell felkészülni” – írják.

07:43 – Hatalmas rakéta csapódott egy ukrán konyhába, nem robbant fel.

I can't imagine what the people of Ukraine are going through now. There is nothing more valuable than a human's life – nobody should fall victim to the ambitions of dictators. Belarusians #StandWithUkraine, don't want this aggression against 🇺🇦 & don't want to be complicit in it. pic.twitter.com/6swhlvILeV