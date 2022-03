VIDEÓ: Robbanás volt a kijevi tévétorony közelében

Egyelőre nem tudni, hogy megsérült-e a tévétorony, de a közelében hatalmas füstfelhőről közöltek fotókat a közösségi médián.

Az ukrán parlament is megerősítette a hírt egy Twitter bejegyzésben: „Az orosz erők épp most lőttek a kijevi tévétoronyra” – írták.

Az orosz védelmi minisztérium korábban figyelmeztette a kijevi lakosokat, hogy a fővárosban lévő célpontok ellen készülnek támadásra.

VIDEO: Additional footage showing the Kyiv TV tower was subject to multiple strikes. - @Osinttechnical pic.twitter.com/60ViUhJ3ri

Russian forces have just fired at the #Kyiv TV Tower.#StandWithUkraine #StopRussia #StopPutinNOW pic.twitter.com/Prf3WMB4gt