Rimaszombat és Fülek is felkészült a menekültek fogadására

Rimaszombat/Fülek | Rimaszombatban és Füleken is ülésezett a városi válságstáb az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt. Mindkét város felkészült a menekültek érkezésére, és mindkét helyen adománygyűjtés indult.

Rimaszombatban hétfőn, február 28-án ülésezett a városi válságstáb Jozef Šimko polgármester vezetésével. Mint kiderült, Rimaszombatban immár 27 ukrajnai menekült tartózkodik. A válságstáb úgy döntött, hogy a jelenlegi hajléktalanszállót, a városi apartmant és a Cseh utcán található üres lakásokat készítik elő átmeneti szállásnak azok számára, akik az ukrajnai háború elől menekülnek. Egyúttal felszólították a város azon lakóit, akik segítenének a menekültek elszállásolásában, hogy jelentkezzenek a Városi Hivatalban a következő telefonszámokon: 0905 509 871 (Pavel Lacka) ill. 0910 360 290 (Mgr. Mária Turoňová) – áll a város honlapján.

Március elsejétől egy gyűjtőközpont is létesül a Gömör-Kishonti Múzeumban. Itt 15:00 és 17:00 között várják az adományokat. Leginkább higiéniai termékekre, kisbabák ellátásához szükséges termékekre, mobiltöltőkre, powerbankokra, egészségügyi eszközökre és tartós élelmiszerre van szükség. Részletek a Rimavská Sobota pomáha Ukrajine Facebook-oldalon találhatók.

Az adománygyűjtésbe a rimaszombati református gyülekezet is bekapcsolódott. A lelkészi hivatalban várják a pénzbeli ill. anyagi adományokat. Itt is főképp tartós élelmiszert, mosdószereket és egyéb hasznos eszközöket várnak. Várják az önkéntesek jelentkezését is, részletek a rirek.sk honlapon olvashatók.

Füleken kedden ülésezett a városi válságstáb a kialakult helyzettel kapcsolatban. Agócs Attila polgármester információi szerint amennyiben egy masszívabb menekülthullám érkezne, a megyei fenntartású Szakközépiskola kollégiuma áll majd rendelkezésre, amiben jelenleg 62 személyt tudnának elhelyezni a szobákban, és ha lesz rá igény 60 személy az iskola tornatermében is elfér. Ezenkívül a város a saját szállásait is felajánlja az ukrajnai menekülteknek: a Nógrádi Turisztikai És Információs Központban 12 ágy, az FTC stadionjában 10 ágy van e célra. Azokat a lakosokat akik részt vennének a menekültek elszállásolásában, arra kérik, hogy vegyék fel a kapcsolatot a városi hivatallal.

Az anyagi jellegű adományokat Fülek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete gyűjti (Május 1. utca 13. sz) 16:00 és 18:00 között. Az első adományokat kedden juttatják el a határra a Domček Segélyközponttal és a Szepességi Katolikus Karitásszal. Mivel a jelentések szerint a keleti raktárak megteltek, a továbbiakban tartós élelmiszereket, konzerveket és drogériát gyűjtenek, hogy ezek készen álljanak a menekültek számára, ha Füleken szállásolnák el őket, vagy a keleti raktárak kiürülnek.