VIDEÓ + GALÉRIA: Tudósítónk jelenti Ukrajnából – menekültek tucatjai várnak a csapi vasútállomáson arra, hogy elhagyhassák Ukrajnát

Galéria

A Vöröskereszt helyben dolgozó munkatársa elmondta, hogy hétfőn este több mint 3000 személy hagyta el ezen a ponton Ukrajnát. Kedden délelőtt is ezres nagyságrendben haladtak itt át menekültek. A legtöbben a magyarországi Záhony felé induló vonatokra szálltak fel. Az állomásra azonban Csehország is küld naponta egy vonatot, amely idefelé segélyszállítmányt, visszafelé menekülteket szállít. Kedden délután négykor indul egy ilyen vonat a csehországi Ostravába. A vöröskereszt munkatársa szerint nincs akut hiány semmiből, de a helyszínen elkél az élelmiszer és a gyógyszer is.



A csapi állomáson keresztül nagyrészt Kijevből és Harkovból érkező külföldi, főleg afrikai és ázsiai diákok szeretnék elhagyni Ukrajnát.



Közvetlenül a vasútállomás várótermében több mint egy tucat gépkarabélyos katona vigyázza a rendet, de az épület környékét is szigorúan őrzik. Az állomás melletti adminisztratív épület előtt katonai terepjárók állnak, a bejáratát pedig homokzsákokkal erősítették meg. A katonák, figyelmeztettek minket, hogy ezeket az objektumokat tilos fotózni.

A videót IDE kattintva tekintheti meg.