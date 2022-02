ÉLŐ: Éjszaka folytatódott a bombázás, az ukrán delegáció már megérkezett a tárgyalások helyszínére

10:30 Mit tehet az írástudó a háborúval szemben? - kérdezi Bolemant Lilla a véleménycikkében

10:21 Megérkezett az ukrán küldöttség az oroszokkal kezdődő tárgyalások helyszínére

Erről írt Twitterén az AFP hírügynökség. A Sky News szerint az ukrán delegáció két legfőbb célja, hogy tűzszüneti megállapodást kössenek, és hogy elérjék, az orosz erők vonuljanak vissza Ukrajnából.

9:47 - Az orosz csapatok még erőszakosabbá válhatnak - Ben Wallace brit védelmi miniszter szerint az oroszok nyomás alatt vannak Ukrajnában, ezért fokozhatják az agressziót. Bővebben...

9:20 - Svédország is ad fegyvereket Ukrajnának

9:05 - Gyerekek, akik a háború áldozataivá váltak

8:40 - Zuhan a rubel, máris fáj a szankció

8:20 - Fehéroroszország szerint készen áll a béketárgyalások helyszíne

8:00 - VIDEÓ: Ukránoktól kunyerálnak benzint az orosz katonák

7:50 - Történelmi méretű humanitárius katasztrófa előtt áll Európa - Az Európai Unió szerint akár 7 millió ember is elhagyni kényszerülhet a hazáját Ukrajna orosz inváziója miatt, ezzel pedig a háború „történelmi méretű” humanitárius katasztrófához vezethet.

7:20 - Az unió harci gépeket ad Ukrajnának

7:00 - Ukrajnában fél hétkor még szóltak a légvédelmi szirénák, az invázió ötödik napján járunk. A város lakói közül sokan továbbra is a metróállomásokban húzodtak meg.

Az éjszaka folyamán több robbanást jelentettek az ukrán fővárosból és az ország más városaiból. Ukrajna azt állítja, hogy csapataiknak sikerült visszaverniük a Kijev külterületeit ostromló egységeket.

Közben az éjszaka egy csernyihivi lakóházban keletkezett tűzről érkeztek jelentések, amely az információk szerint egy orosz rakéta becsapódása után tört ki.

Robbanásokról számoltak be továbbá a keleti Harkivból is, amely vasárnap heves összecsapások színhelye volt. (BBC)

Birdsong above Kyiv.



Soon, the curfew on the city will lift.



And millions can emerge from their bunkers.



From our conversations over this weekend, many are hungry, tired and fearful.



But the spirit among Ukrainians - here and in other parts of the country - is remarkable pic.twitter.com/VaMjzM6c9b