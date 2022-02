Így szállíthatunk segélyt Ukrajnába

„A Szlovákiából Ukrajnába irányuló humanitárius segélyeket hétfőtől (február 28.) kizárólag a felsőnémeti (Vyšné Nemecké) határátkelőn keresztül lehet továbbítani. Az ukrán vámellenőrzés végett a segélyeket szállító szervezeteknek jegyzéket kell készíteniük a szállított áruról, amelyet Ukrajnában szabályszerűen vámkezelni kell” – jelentette be hétfőn Jiří Žežulka, a központi adó- és vámhivatal elnöke. Szerinte az eddig érvényes szabályok módosítása az ukrán fél kérésére történt. Žežulka hozzátette, hogy mindez a 3,5 tonnánál könnyebb autókkal szállított támogatásokra is vonatkozik.

A humanitárius segélyek kivitelére nem vonatkoznak mennyiségi korlátozások. Ez azonban természetesen nem érvényes például a fegyverekre vagy a lőszerekre, amelyek kivitelét továbbra is szigorúan szabályozzák. Ha a humanitárius segélyt közvetlenül jogi személy nyújtja, azaz nem gyűjtésről van szó (pl. gépek, szállítóeszközök, a vállalatok által előállított élelmiszerek vagy italok), a szállítónak kiviteli vámnyilatkozatot kell beadnia. Ezt a vámhivatal bármely belföldi kirendeltségénél be lehet nyújtani.

A természetes személyek által összegyűjtött segélyek kivitele esetében elegendő az ideiglenes kilépési nyilatkozat. Ha egy szervezetnek vagy magánszemélynek nehézséget okoz a vámáru-nyilatkozat benyújtása, a 048/4317222-es telefonszámon keresztül léphet kapcsolatba az adóhatósággal. A vámügyi központtal az említett telefonszámon az 5. opciót választva vehetik fel a kapcsolatot. A hívásokat nonstop fogadják.

A központi adó- és vámhivatal tájékoztató mintát is készített, hogy megkönnyítse a szervezetek számára az egész folyamatot. Ez a szlovák mellett angol és ukrán nyelven is elérhető lesz a honlapján. Az adóhatóság arról is tájékoztatott, hogy a humanitárius segélyt szállító járműveket célszerű a Vöröskereszt emblémájával megjelölni. A részletekről a központi adó- és vámhivatal honlapján tájékoztatnak.