ÉLŐ: Az orosz erők behatoltak Harkivba, Zelenszkij akár Pozsonyban is tárgyalna

11:12 – Az ukrán védelmi minisztérium vasárnap délelőtti közlése szerint a támadó orosz csapatok a csütörtöktől szombatig tartó időszakban 4300 katonát vesztettek. Ezen felül – állítják az ukránok – a katonaságnak és a védelmi erőknek sikerült megsemmisíteniük többek között 27 ellenséges repülőt, 26 helikoptert, 146 tankot, 49 ágyút és 706 páncélos harci járművet is. (24.hu)

11:05 – Az elmúlt 24 órában 35 ukrán állampolgár nyújtott be menedékkérelmet Szlovákiában. Szombat reggeltől vasárnap reggelig 12 435 menekült érkezett Ukrajnából az országba. Bővebben...

10:57 – A Nemzetközi Cselgáncs Szövetség felfüggesztette Vlagyimir Putyint tiszteletbeli elnöki tisztségéből. Bővebben...

10:52 – „Bárcsak többet tudnék megosztani, egyelőre annyit mondhatok, sokak számára elég nyilvánvaló, hogy valami nincs rendben Putyinnal” – írta Twitter-bejegyzésében Marco Rubio, az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának alelnöke. Bővebben...

10:48 – A vártnál keményebb az ukránok ellenállása és az orosz utánpótlás is akadozik – vélik amerikai szakértők. Bővebben...

10:37 – „A világ nem hitte el. A világ kételkedett. De mi magabiztosan folytattuk a harcot az orosz megszállóval! (…) Ukrajnát még erősebben kell támogatni! A biztonságotok tőlünk függ!” – írta Twitteren Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter. Az ország már több mint 72 órája ellenáll az orosz agressziónak. (Telex)

10:35 – Rövid televíziós beszéddel jelentkezett vasárnap reggel Vlagyimir Putyin, négy nappal az ukrajnai háború megindítása után. Bővebben...

10:30 – Az ukrán hadsereg közzétett egy videót arról, amint drónnal támadnak egy orosz menetoszlopot.

VIDEO: Footage of what is claimed to be a Ukrainian Bayraktar TB2 drone strike against a Russian vehicle column. - @ukrpravda_news pic.twitter.com/q0wiVMvNeo