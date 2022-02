Nincs veszélyben Szlovákia energiaellátása

Az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada szombat éjszaka állapodtak meg arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől, ami az elemzők szerint képes lehet megbénítani az orosz gazdaságot. Korábban több elemző is arra figyelmeztetett, hogy ez az uniós országok energiaellátását is veszélybe sodorhatja, mivel meggátolhatja a fizetést a gáz- és olajszállításokért, Ivan Korčok szlovák külügyminiszter szerint azonban semmi ilyesmi nem fenyegeti Szlovákiát. „Ami a SWIFT-et illeti, ezt biztosan úgy oldják meg, hogy az energiahordozók fizetési technológiája nem áll le” – mondta el Korčok a Markíza televízió vasárnapi vitaműsorában. Azt azonban ő sem vitatta, hogy az oroszországi elleni szankciókat Szlovákia is megérzi majd.

Peter Kmec parlamenti képviselő, a parlamenten kívüli Hlas elnökhelyettese nem számít arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendeli az Európába irányuló gáz- vagy olajszállítások leállítását, mivel Oroszországnak a szankciók ellenére is szüksége van az ezekből befolyó pénzre. A gáz- és olajszállítások leállítására Kmec szerint Putyin csak a végső esetben szánná el magát. Szlovákiának ez esetben lehetősége lenne arra, hogy az Adria-kőolajvezetéken keresztül biztosítsa az olajat, Kmec szerint nagyobb problémát jelentene az orosz gáz helyettesítése.

Korčok megerősítette, hogy a kormány alternatív üzemanyagimport-forrásokat keres, bár a gázszállítás és a Szlovákián keresztül történő tranzit az elmúlt napokban megnőtt. „Ez nem egy teljes értékű alternatíva, de elmondhatom, hogy a Szlovákiának szánt első LNG-tanker már úton van ide” – tette hozzá Korčok. A miniszter nem pontosította, hogy Szlovákia melyik országból kapja a gázt, és azt sem, hogy melyik európai LNG-terminálon keresztül szállítják majd ide, március elején azonban meg kellene érkeznie.

(mi, TASR)