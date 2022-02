USA: A Kreml alábecsülte Ukrajna keménységét

Azt mondják, Oroszország gyors győzelemre számított, és elmulasztotta megtervezni erői megfelelő utánpótlását. Ráadásul az oroszok még mindig nem kerültek légi fölénybe Ukrajna felett, az ukrán légierő még mindig harcol a légtér ellenőrzéséért.

„Az ukrán légvédelem, beleértve a repülőgépeket is, továbbra is működőképes, és továbbra is megtagadja a hozzáférést a légtérhez az orosz repülőgépeknek az ország egyes részein”