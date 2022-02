Čaputová: Minden áldozatért Putyin a felelős

Čaputová szerint Ukrajna nemcsak a területi integritásért, hanem a demokráciáért is küzd. „Ebben az értelemben pedig Ukrajna értünk is harcol. Úgy vélem, hogy az Európai Uniótól is egyértelmű jelzést érdemelnek a befogadásról” – mondta.

Az államfő szerint Szlovákiának továbbra is folytatnia kell erőfeszítéseit, elsősorban a szankciók betartását illetően, amivel az orosz elnököt is tárgyalásra késztethetjük.

„Úgy vélem, hogy Ukrajnában az összes áldozatért Vlagyimir Putyin a felelős. Az egész világ őket figyeli. És azt hiszem, soha korábban nem voltunk annyira egységesek, mint most, legyen szó akár a NATO-ról vagy az Európai Unióról. Ha Vlagyimir Putyin meg akart minket osztani, nem járt sikerrel” – jelentette ki.