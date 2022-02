Zelenszkij aláírta Ukrajna csatlakozási kérlemét az EU-ba

Andrij Szibiha, az elnöki iroda helyettes vezetője elmondta, hogy ezenfelül az elnök, valamint Denisz Smihal miniszterelnök és Ruszlan Sztefancsuk házelnök közös nyilatkozatot is aláírtak. "A dokumentumok már úton vannak Brüsszelbe" - tette hozzá Szibiha.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint Zelenszkij számára azért lehet fontos Ukrajna kérelmének elbírálási eljárása, hogy ez a kérdés potenciálisan felhasználható legyen az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon, mivel az Európai Unió egy olyan intézmény, amely a békén és a konfliktusok párbeszéd útján történő rendezésén alapul.

Az ukrán elnök ezt megelőzően videóüzenetben szólította fel az Európai Uniót, hogy gyorsított eljárásban vegye fel Ukrajnát a tagjai közé.

"Az európaiak tisztában vannak azzal, hogy katonáink államunkért, ezzel egy időben egész Európáért harcolnak. Minden EU-tagország békéjéért, a gyermekek életéért, az egyenlőségért, a demokráciáért. Ez minden joggal felruház bennünket arra, hogy az Európai Unióhoz forduljunk: új, különleges eljárás formájában tegye lehetővé Ukrajna azonnali csatlakozását" - hangoztatta az elnök.

Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna hálás partnereinek, de "a célunk az, hogy mi mind egyenlők legyünk". Szerinte az ukránok megérdemlik ezt. "Biztos vagyok abban, hogy ez igazságos, hogy megérdemeljük, és hogy mindez lehetséges" - szögezte le az államfő.

Zelensky signs formal application for Ukraine to join EU based on its support of European values pic.twitter.com/80eBm4tqDD