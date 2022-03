ÉLŐ: Az orosz csapatok megkezdték az átrendeződést Kijev környékén, új fázisba lépett a háború

10:15 – Ukrajnába érkezhetett a világ egyik legjobb mesterlövésze, aki akár több mint 3 kilométerről is képes eltalálni az ellenséges katonákat. Bővebben...

10:05 – Nukleáris kutatóintézet bombáztak Harkivban.

10:00 – Elkezdhetik az iskolát a menekült gyerekek Nagyfödémesen.

09:42 – Szétlőtt lakóépületek, a földdel egyenlővé tett utcák, zsúfolásig megtelt óvóhelyek – a háború valódi arca képekben.

09:32 – Az ukrán külügyminisztérium szerint 11 civil meghalt, amikor rakétacsapás érte a Kijev közeli Marhalivka falut.

09:20 – Volnovaha bevételéről tettek jelentést az oroszok. Bővebben...

09:10 – A Facebook ideiglenesen engedni fogja az orosz megszállók elleni erőszakra buzdítást. Bővebben...

08:52 – Egy szlovák határ közelében fekvő ukrán várost is légicsapás ért. Bővebben...

Russian strike also hit Ivano-Frankivsk in western Ukraine, near the border Romania, Slovakia and Hungary pic.twitter.com/mgSvMAZvnU