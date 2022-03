Elkezdhetik az iskolát a menekült gyerekek

A háború sújtotta Ukrajnából egyre több menekült érkezik a környékre, akiknek körülbelül a fele gyerek. A legtöbben átmeneti időre keresnek menedéket Szlovákiában és abban bíznak, hogy hamarosan hazatérhetnek. Addig is azonban, míg rendeződik az életük, meg kell próbálni az otthonihoz hasonló életet kialakítani számukra, a gyerekeknek fontos lenne, hogy minél előbb visszakerüljenek az oktatási rendszerbe.

Helyet kaptak az iskolában

A galántai járásban található Nagyfödémesre a múlt héten érkeztek meg az első menekültek. Gőgh Ferenc polgármester elmondta, a kultúrház épületében lévő, vendégeknek fenntartott lakásban, a helyi konzervgyár munkásszállójában és magánszemélyeknél vannak elszállásolva ukrán menekültek. Különböző korú gyerekek vannak közöttük. Van például egy négyéves, aki az anyukájával van, de a nyolc-, tíz-, tizenéveseknek helyet biztosítottak az alapiskolában.

Hétfőn kezdenek

Monika Snohová, a helyi szlovák iskola igazgatója elmondta, jövő héten négy ukrán gyerek kezd iskolába járni. „Mivel a gyerekek nem tudnak szlovákul, ezért úgy döntöttünk, hogy naponta három szlovák órájuk lesz, majd a saját évfolyamuknak megfelelő osztályokban folytatják a tanulást, hogy megismerkedjenek a kortársaikkal. Az esetükben három hónap az adaptációs időszak, tehát az idei tanév végéig tartanánk ezt a tervet, amennyiben nem változik a helyzet. Ebben a formában tudunk még valamennyi tanulót fogadni, de sajnos csak korlátozott számban, mivel az iskola létszáma 380, minden évfolyamba nem tudunk gyereket felvenni. Ha kénytelenek lesznek tovább maradni, szeptembertől már a saját évfolyamaikban tanulhatnának. Feltételezzük, hogy öt hónap elegendő lesz arra, hogy a szlovák nyelvet olyan szinten elsajátítsák, amely elég lesz a tanuláshoz” – fejtette ki az igazgató. Tudomása szerint a szomszédos Jánosházán is már vannak menekültek, feltételezhetően ők is a nagyfödémesi iskolába jelentkeznek majd, de érkeztek már igénylések a jókai, a nagyborsai és a szenci iskolákba is. Monika Snohová szerint az a gond, hogy a gyerekek csak azután jelentkezhetnek az iskolákba, hogy az illetékes idegenrendészeten nyilvántartásba vették a menekültkérelmüket. A nagyfödémesi alapiskolában iskolapszichológus és speciálpedagógus, valamint három asszisztens foglalkozik a gyerekekkel, akik felkészültek arra, hogy a befogadott menekülteknek segítséget nyújtsanak a beilleszkedésben és az átélt traumák feldolgozásában, illetve a rendkívül nehéz helyzet megoldásában.