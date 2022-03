VIDEÓ: Egy szlovák és magyar határ közelében fekvő ukrán várost is légicsapás ért

Az ukrán belügyminisztérium tanácsadója, Anton Herascsenko szerint három robbanásról érkezett jelentés, míg a város polgármestere, Ruszlan Marcsinkiv szerint a repülőtér közelében láttak robbanásokat – írja a 24.hu.

Ivano Frankivszk a magyar határtól légvonalban mindössze 166 kilométerre van.

Russian strike also hit Ivano-Frankivsk in western Ukraine, near the border Romania, Slovakia and Hungary pic.twitter.com/mgSvMAZvnU