ÉLŐ: Újabb segítség érkezhet Ukrajnába, Zelenszkij szerint előrelépést hozott a béketárgyalások negyedik fordulója

7:52 – Menekülni az orosz energiacsapdából

"Ha az Oroszország elleni gazdasági szankciókról beszélünk, megkerülhetetlen az orosz energiahordozók vásárlásának kérdése. Akárhogy is nézzük, az orosz olaj és földgáz eladásából naponta több százmillió dollár áramlik Moszkvába, ezzel is erősítve Vlagyimir Putyin rendszerének gazdasági stabilitását. Ha elvágnánk Oroszországot ettől a bevételétől, megnehezítenénk ukrajnai háborújának finanszírozását is." – Dudás Tamás véleménycikke.

7:35 – Čaputová szerint a NATO szlovákiai jelenléte "felelős és szükséges megoldás"

Zuzana Čaputová, a Szlovák Köztársaság elnöke felelős és szükséges megoldásnak tartja a saját védekezőképességünk megerősítését az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) országai által garantált kollektív biztonság révén.

7:00 – Mi történt az elmúlt órákban?

Ukrajna az invázió egy újabb napjára kelt, több városban szóltak a légvédelmi szirénák. Az ukrán elnök, Zelenszkij szerint a béketárgyalások negyedik fordulója előrelépést hozott, és a tárgyalások párbeszéde már sokkal "realisztikusabb". Kijevben 35 órás kijárási tilalmat vezettek be. Tegnap a bombázásokban legalább 5 ember vesztette életét. Csehország, Lengyelország és Szlovénia miniszterelnökei Kijevbe vonatoztak, hogy Zelenszkijjel találkozzanak, és biztosíthassák támogatásukról. Eközben a déli Mariupol városában az orosz csapatok 400 orvost és beteget tartanak túszként fogva - közölte a helyi polgármester. Az USA várhatóan további 1 milliárd dollár (777 millió font) új katonai támogatást jelent be Ukrajnának. (bbc)