Heger kihagyta a kijevi találkozót

Eduard Heger kormányfő teljes mellszélességgel kiáll Ukrajna mellett, és ha kell – legalábbis a fotósok kedvéért –, akár főz is a menekülteknek, a kijevi kormányfői vizitet most azonban inkább kihagyta - TASR

Mateusz Morawiecki lengyel, Petr Fiala cseh és Janez Jansa szlovén kormányfő, valamint Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes vonattal utaztak Ukrajna fővárosába, ahol kedden este Zelenszkij elnökkel tárgyaltak. Eduard Heger szlovák kormányfő szintén meghívást kapott az útra, a tervezett látogatásról a lengyel miniszterelnök tájékoztatta múlt héten, a franciaországi informális EU-csúcstalálkozón. „Vasárnap este is beszéltünk telefonon, mert azt mondtam, előbb a biztonsági egységekkel kell megvitatnom a kérdést. Kifejezetten azt javasolták, hogy ne utazzak el, és ez alapján döntöttem” – mondta a szerdai kormányülés után. Heger a háború kitörése óta többször a hősies helytállásról beszélt, illetve szolidaritásra szólított fel a keleti szomszédjaink iránt. A kritikára reagálva elmondta, sajnálattal vette tudomásul, hogy néhányan csalódásként élik meg a helyzetet. Hangsúlyozta, nem félelemből tartózkodott, a rendelkezésére bocsátott információk alapján ez tűnt a helyes lépésnek. Elárulta, ha ismét meghívnák, hogy egy asztalhoz üljön az ukrán államfővel, valószínűleg átértékelné a döntését. Leszögezte, Szlovákia álláspontja nem változott, továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát. Emlékeztetett, a háború kitörése óta az egyes minisztériumok gőzerővel dolgoznak a segítségnyújtás különböző formáin.

Összhang a koalícióban

Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter a kormányülés előtt kijelentette, a kormányfők kijevi látogatását bátor gesztusnak tartja. Úgy véli, Heger lépését biztonsági, nem pedig politikai szempontból kell értékelni. „Ne keressünk politikát ott, ahol nincs. Nem vagyok biztos benne, hogy a kormányfőnek ignorálnia kellene a biztonsági egységektől kapott információt” – tette hozzá azzal, hogy Heger nem megfutamodott, hanem megfontolt döntést hozott. A külügyminiszter rámutatott a biztonsági erők feladata a miniszterelnök védelme.

Veronika Remišová (Za ľudí) szintén a kormányfő védelmére kelt, úgy véli, a gesztusoknál fontosabb a miniszterelnök biztonsága. „Szlovákia mindent megtesz azért, hogy segítsen Ukrajnának” – jelentette ki hozzátéve: a gesztusoknál fontosabbak a konkrét tettek. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter méltatta a lengyel, cseh és szlovén vezetők kezdeményezését. Heger döntésével kapcsolatban megjegyezte, tiszteletben tartja azt. Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter és korábbi miniszterelnök szintén Heger pártjára állt, a helyében azonban a szakértői javaslat ellenére is részt vett volna az ukrajnai találkozón.

Dicséretes, de veszélyes

Juraj Zábojník biztonsági szakértő lapunk érdeklődésére elmondta, helyes döntésnek tartja, hogy Heger nem utazott Kijevbe. „Dicséretre méltó, hogy a miniszterelnök úr tiszteletben tartja elsősorban a közjogi méltóságok védelméért felelős hivatal, de egyéb egységek, például a titkosszolgálat, illetve katonai hírszerzés ajánlásait is. A közjogi méltóságok védelméért felelős hivatal a magasrangú állami tisztviselők védelme során együttműködik ezekkel az egységekkel, ahol információcserére és a következtések kiértékelésére kerül sor” – nyilatkozta. „A legnagyobb rizikó az, hogy olyan környezetről van szó, ahol háborús konfliktus zajlik, rakéták repkednek és bombák potyognak” – folytatta azzal, hogy ma akár véletlenül is eltalálhat egy rakéta olyan célt, ami eredetileg nem volt a támadó érdeke. Zábojník szerint a másik oldalon ott vannak azok, akik az agresszor mellett, tehát orosz oldalon harcolnak ilyen katonai eszközök bevetésével. A szakértő figyelmeztetett, nem szabad megfeledkezni azokról a személyekről sem, akik például a honvédségen belül Ukrajnáért küzdenek. „Az információk szerint, melyeket feltehetően a biztonsági egységek is kiértékeltek, a fegyverek önkétesek kezébe juthattak, és ha nem is szándékosan, de akaratlanul is bekövetkezhet a csapás. Ilyen kockázatért senki nem vállalhat felelősséget” – tette hozzá. A cseh, lengyel és szlovén vezetők az ismert veszélyek ellenére is abszolválták a látogatást.

A biztonsági szakember ezzel kapcsolatban azt mondta, a hivatal felel a közjogi méltóság életéért, de végső soron az adott személy döntésén múlik, hallgat-e a szakértői elemzésére. A három ország képviselőinek kezdeményezését illetően megjegyezte, szolidaritást tanúsítottak Kijevvel szemben, vállalták a kockázatot és ezáltal az agresszor, valamint az egész világ előtt demonstrálták az összetartást. „Az egyik oldalon tehát dicséretes és szimbolikus értéke van, a másik oldalon viszont valóban rendkívül kockázatos” – hangsúlyozta, majd megismételte: háborús környezetben nem lehet teljes mértékben garantálni a közjogi méltóságok biztonságát. „Ha pusztító hatású rakéták köröznek, nem lehet tudni, mikor és hova csapódik be egy. Nem lehet százszázalékos védelmet nyújtani” – zárta.