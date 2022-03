Menekülni az orosz energiacsapdából

Ha az Oroszország elleni gazdasági szankciókról beszélünk, megkerülhetetlen az orosz energiahordozók vásárlásának kérdése. Akárhogy is nézzük, az orosz olaj és földgáz eladásából naponta több százmillió dollár áramlik Moszkvába, ezzel is erősítve Vlagyimir Putyin rendszerének gazdasági stabilitását. Ha elvágnánk Oroszországot ettől a bevételétől, megnehezítenénk ukrajnai háborújának finanszírozását is.