2018 sportbotrányai: kimaradó válogatott futballisták, balhé a hokilelátón

A hét éjszakázó válogatott futballista

A csehek elleni elvesztett labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzés után Ján Kozák szlovák szövetségi kapitány nem tudott aludni. Hajnalban kiment hát a szálloda folyosójára, és mit látott: hét játékosa éppen akkor tért haza. Martin Dúbravka, Vladimír Weiss, Stanislav Lobotka, Milan Škriniar, Norbert Gyömbér, Michal Šulla és Ľubomír Šatka éjszakai kimaradása súlyos következményekkel járt – Kozák lemondott tisztségéről. „Nagyon fájt. Mintha leköptek volna, óriási pofon volt” – mondta érzelmekkel teli utolsó sajtótájékoztatóján a tréner, aki a szlovák futball állapotáról is elmondta a véleményét, nehezményezve a szövetségen belüli állítólagos zsolnai befolyást. Hiába hangoztatta azonban, hogy szerinte másodedzőjének, Štefan Tarkovičnak kellene átvennie a nemzeti csapatot, az új szövetségi kapitány Pavel Hapal lett. A vétkes játékosok eltiltást nem kaptak, de a nemzeti csapatban való szereplésért az Eb-kvalifikáció végéig nem tarthatnak igényt prémiumra.

Ljubicic talpalása, a Slovan kupakiesése

Marin Ljubicic 100 bajnoki meccsen lépett pályára a DAC futballcsapatában, csapatkapitányként sokan szerették, Peter Hyballa érkezésével azonban bizonytalanná vált a pozíciója a csapatban, az új tréner taktikai elképzeléseibe nem fért bele. A horvát légiós nehezen viselte a mellőzést, egy edzésen brutálisan beletalpalt csapattársa, Tomáš Huk arcába, akinek tíz öltéssel kellett összevarrni a sebeit… Az ügy megpecsételte Ljubicic sorsát, aki a Slovanba igazolt, de ott is egy zűrös helyzettel kezdett: pályára lépett a Horné Orešany elleni kupameccsen, holott ugyanabban a kupafordulóban (igaz, hetekkel korábban) DAC-színekben is játszott, gólt is lőtt a Púchovnak… Emiatt a Slovan utólagosan elvesztette a pályán megnyert meccset, ezzel kiesett a kupából, Ljubicic, Martin Ševela vezetőedző és a hibázó csapatvezető pedig többmeccses eltiltást kapott.

Megtámadták Šatkát

November elején egy éjjel Pozsonyban megverték Ľubomír Šatkát, a DAC hátvédjét. A futballistának az ütés következtében megsérültek a fogai és elmozdult az állkapcsa, de az előzetes jóslatokkal ellentétben még az őszi idényben visszatért a pályára. Šatka állítólag provokatívan viselkedett a verekedés előtt. A klub nem büntette meg a játékost, de Peter Hyballa vezetőedző egy győztes meccs után megjegyezte, reméli, játékosai ezután csak tejet isznak.

A rimaszombati fociakadémia végtelen története

Januárban kiderült, hogy másfél milliárd forint magyarországi támogatásból, a DVTK közreműködésével labdarúgó-akadémia épülhet Rimaszombatban. Az ügy tizenkét hónap alatt azonban egy tapodtat sem mozdult előre, mert a városi képviselő-testület és a polgármester képtelen volt megegyezni a magyar felet képviselő Borsodsport Investtel kötendő együttműködési szerződésről. Volt olyan képviselő, aki az elmagyarosítástól rettegett, a polgármester először nem hitte el, hogy az akadémiára szánt pénz létezik, aztán bulgáriai nyaralásáról küldött levéllel próbálta befolyásolni a képviselőket. Bár a testület sosem szavazott az akadémia ellen, amikor lehetősége lett volna megtörni a polgármester vétóját, akkor ezt nem tette meg. A politikai síkra terelt huzavona decemberben Domik Attila sportigazgató és Richard Rubint utánpótlásért felelős menedzser állásába került.

Bundabotrányok, legfelsőbb és régiós szinten is

Két komolyabb bundabotrány is volt a szlovák futballban idén: júniusban a szövetség bejelentette, hogy egy ukrán csoport befolyásolhatott élvonalbeli és II. ligás mérkőzéseket is. Az ügyben rimaszombati, vágtapolcai, bártfai és aranyosmaróti játékosok voltak érintettek, őket azonnal felfüggesztették, és fokozatosan megkapták büntetésüket – Róbert Gešnábel 15 éves eltiltást kapott, a többiek esetében 6-tól 30 hónapig terjedt az eltiltás mértéke. Júliusban a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség egy besztercebányai játékvezetői szemináriumon razziázott, és 20 személyt – alacsonyabb osztályokban tevékenykedő játékvezetőket, meccsellenőröket, sportvezetőket – előzetes letartóztatásba helyezett. Hat klub ellen is eljárás indult. Itt nem fogadási csalásról volt szó, a sportvezetők csapatuk győzelme érdekében próbálták befolyásolni a meccseket.

Eltiltott oroszok

Oroszországot a korábbi doppingbotrányok miatt kizárták a pjongcsangi téli olimpiáról, így az orosz sportolók csak egyéni elbírálás után, az olimpiai zászló alatt indulhattak Pjongcsangban. A NOB a nevezett 500 sportoló közül 389-nek adta meg a lehetőséget, kizárták például a biatlonos Anton Sipulint, a rövid pályás gyorskorcsolyázó Viktor Ant vagy a jégtáncos Ivan Bukint, holott korábban egyiküknek sem volt doppingügye.

Papadakis villantása

A francia Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron jégtánckettős világ- és Európa-bajnoki címvédőként a pjongcsangi olimpián is aranyesélyesként indult, ám a rövidtáncuk legelején kikapcsolódott Papadakis ruhája. Azzal a tudattal korcsolyázták végig a programot, hogy a ruha bármikor leeshet… A program legvégén egy rövid időre ki is látszott Papadakis melle, bár ezt a helyszíni nézők és a technikai specialista sem vette észre. A franciák végül ezüstérmesek lettek.

Fialkováék ügye

A biatlonos Fialková nővérek, Ivona és Paulína csak néhány nappal a Világkupa-szezon előtt tudtak megegyezni a szövetséggel, utolsó „békítő” tárgyalásuk 11 órán át tartott. A felek nem árulták el, pontosan mi volt a probléma, miért nem akarták aláírni Fialkováék a válogatottságról szóló szerződést. Hogy megérte a hosszas tárgyalás, azt Paulína Fialková nagyszerű eredményei igazolják a Vk-ban.

Fucsovicsék ügye

Fucsovics Márton és Babos Tímea előbb nyílt levélben kritizálta a magyar teniszben uralkodó állapotokat, majd szakított a Magyar Teniszszövetséggel. A két legjobb magyar játékosnak fenntartásai vannak a szövetség működésével szemben, és azt kérik, az MTSZ változtasson a játékosokhoz való viszonyán és szakmai koncepcióján. Fucsovics nem is játszott a csehek elleni Davis-kupa-osztályozón.

Randalírozó zólyomiak

A zólyomi hokicsapat drukkereinek egy csoportja brutális balhét csinált a miskolci csarnokban a DVTK elleni mérkőzés során. A maszkot viselő szlovák huligánok rátámadtak a biztonságiakra, majd rárontottak a családi szektorra, ahol nőket, gyerekeket, idős embereket vertek. A hoki világában példátlan verekedést mind a két klub elítélte, több drukker ellen rendőrségi eljárás indult.

Ifjabb Kmotrík ügyei

A Slovan labdarúgóklub alelnöke, ifjabb Ivan Kmotrík két zűrös ügybe is belekeveredett. A nagyszombati bajnoki után előállította a rendőrség, mert állítólag megtámadott egy biztonsági őrt, aki azonban azt nyilatkozta, Kmotrík testőrei verték meg. A szintén Nagyszombatban játszott kupadöntő után pedig kinyújtott jobb kézzel ünnepelt, de állítása szerint ez nem náci karlendítés volt.