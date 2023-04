Erik ten Hag: Pechünk volt az öngóloknál

A játéknap első mérkőzésén a Feyenoord a szlovák válogatott Dávid Hanckóval a védelem közepén 1:0-ra legyőzte az AS Romát. A hazaiak az 53. percben szerezték meg a győztes gólt, Wieffer 22 méterről lőtt Rui Patricio kapujába. „Ez hihetetlen. Álmodtam már erről. Nagyon boldog vagyok, hogy betaláltam. Az edző azt mondta a félidőben, hogy jók vagyunk, de jobban kéne használnunk a széleket. A gól is egy szélről jövő beadás után született” – avatta be az öltözői eligazítás részleteibe a szurkolókat a gólszerző. A rómaiak csapatkapitánya, Lorenzo Pellegrini egy büntetőt a kapufára lőtt az első félidőben, valamint a 63. percben is volt egy óriási lehetőségük, de Iba- nez fejesét Idrissi és Hancko együttes erővel tisztázta a gólvonalról.

Manchesterben a Vörös Ördögök az első félidőben végleg eldönthették volna a továbbjutás kérdését, de Marcel Sabitzer két gólja után is nyeregben érezhették magukat. „Egy hullámvasúthoz hasonlított ez a meccs. Megvoltak a helyzeteink, hogy megnyerjük a mérkőzést. Kontrolláltuk a játékot, de mégis két olcsó gólt kaptunk. Ha sikeresek akarunk lenni, nem szabad ilyeneknek megtörténnie. Csalódott vagyok, de 80 percig jól játszottunk és erre kell építenünk” – utalt a sérülések és cserék után, a 84. és a 92. percben kapott két öngólra a duplázó osztrák középpályás.

A spanyol bajnokságban gyengélkedő Sevilla így bizakodhat a visszavágó előtt. „Teljesítettük a célt, amellyel Manchesterbe utaztunk. Az ellenfelünk kihasználta a koncentrációnkban keletkezett lyukakat és két ellentámadás végén is bevette a kapunkat. Nem nézett ki jól a mi szemszögünkből az első félidő, de a szünet után feljavultunk. Mezőnyben kiegyenlítettük a játékot és elkezdtünk támadni. Ilyen a foci, a lefújásig kell játszani. Ránk mosolygott a szerencse, de ezért keményen meg is dolgoztunk” – nyilatkozta az egyenlítő gól előtt a labdát Harry Maguire fejére fejelő sevillai támadó, Jusszef en-Nesziri.

„Hatalmas pechünk volt a kapott góloknál. Nincs más választásunk, meg kell békülnünk ezzel a helyzettel. Ha belőttük volna a harmadikat a hajrá előtt minden máshogy alakul. Most mindkét csapatnak azonosak a továbbjutási esélyei” – összegzett Erik ten Hag, az United vezetőedzője.