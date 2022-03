ÉLŐ: Erős légszennyezettség és kijárási tilalom Kijevben

16:43 – Tiltakozó jegyzéket adtak át az amerikai nagykövetnek Biden kijelentései miatt. Bővebben...

16:36 – Folytatódtak az ukrán-orosz tárgyalások. Bővebben...

16:30 – A Nemzetbiztonsági Hivatal négy weboldal működését függesztette fel június végéig.

16:23 – Camila Cabello és Ed Sheeran is fellép a jövőheti jótékonysági gálán. Bővebben...

16:19 – Betiltották Oroszországban a Facebookot és az Instagramot. Bővebben...

15:57 – Szlovákiába ezekben a napokban érkeznek a Patriot légvédelmi rendszer első elemei. Mi a különbség a Patriot és a jelenleg használatos S–300-as rakéták között?

15:28 – Fogy a cukor Oroszországban, több helyen is korlátozni kell, mennyit lehet venni. Bővebben...

15:06 – 96 éves holokauszt-túlélő is a harkivi rakétacsapás halálos áldozatai között. Bővebben...

14:42 – VIDEÓ: A megszállás elleni tüntetőkbe lőhettek az oroszok Herszonban (+18!).

14:40 – Előrelépés történt Kijev és Moszkva között, de még mindig nagy köztük a szakadék.

14:03 – Élelmiszerválság fenyegeti az arab országokat. Bővebben...

13:45 – Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője „súlyos háborús bűncselekménynek” nevezte az ukrajnai Mariupol város elleni orosz támadást. Bővebben...

13:30 – Zelenszkij telefonon beszélt Boris Johnson brit miniszterelnökkel, „Ukrajna igaz barátjával”, hogy megvitassák a Kijevnek nyújtandó támogatást. Bővebben...

13:03 – A lerombolt pláza miatt erős a légszennyezettség Kijevben. Vitalij Klicsko, a város polgármestere arra kérte az embereket, tartsák zárva az ablakokat – számolt be a Telex.

12:46 – Haftar líbiai hadúr zsoldosokat ígért Moszkvának. Bővebben...

12:31 – Zelenszkij megköszönte Mila Kunisnak a támogatást. Bővebben...

12:07 – Olaszországban az ukrajnai menekültek többségét családoknál helyezik el. Bővebben...

12:01 – Petr Fiala cseh miniszterelnök keményebb szankciókra szólított Oroszország ellen, mert szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús bűncselekményeket követ el. (444.hu)

11:26 – Már nyolc halottja van a kijevi bevásárlóközpont éjjeli bombázásának.

11:25 – Morawiecki az orosz oligarchák vagyona befagyasztását kéri Svájctól. Bővebben...

11:11 – Helyszíni felvételeken a lebombázott kijevi áruház.

10:51 – Hétfő este nyolctól szerda reggel hét óráig kijárási tilalmat vezetnek be Kijevben. Bővebben...

10:23 – Megszólaltak a szirénák Kijevben. A városi tanács a Telegram-csatornáján is mindenkit arra szólít, hogy legyen készültségben. (444.hu)

10:21 – Egy sérültje van a szumi ammóniaszivárgásnak. A Telex a BBC nyomán azt írja, egy ötven tonnás mérgesgáztartály sérült meg, amikor a Sumykhimprom gyárat rakétacsapás érte, emiatt az üzem két és fél kilométeres körzetében volt ammóniaszennyezés. Egy ember sérült meg, a közeli Novoszelicja lakóit arra kérték, hogy a szélirány miatt zárt helyen tartózkodjanak. Az ammóniamérgezés súlyos esetben perceken belül fulladásos halálhoz vezet.

09:44 – Hatra nőtt a kijevi Retroville pláza bombázásának halálos áldozatainak száma. (Telex)

09:21 – Vasárnap 4467-en menekültek Ukrajnából Szlovákiába.

09:10 – Videón a vasárnap éjjel lebombázott kijevi Retroville pláza.

Aftermath of the #Russian missile attack on the "Retroville" shopping center in #Kyiv. pic.twitter.com/Y9AuNB83DQ