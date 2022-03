A Patriot-rendszer komplexebb védelmet nyújt, mint az S–300-as rakéták

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az utóbbi napokban komoly politikai vita alakult ki a szlovák hadsereg légvédelmi fegyverei miatt. A konfliktus azzal kezdődött, hogy Jaroslav Naď nem zárta ki a szlovák hadsereg által használt S–300-as rakéták elajándékozását. A koalíción belül most arról tárgyalnak, hogy ha sikerül megfelelően pótolni az említett rendszert, akkor a rakétákat Ukrajnának adnák.

Vasárnap a védelmi miniszter bejelentette, Szlovákiába megérkeztek a Patriot-rendszer első elemei, a következő napokban pedig további egységeket szállítanak majd az ország területére. A védelmi tárcavezető egyúttal leszögezte: az új légvédelmi rendszer egy fontos lépés az ország légterének védelme érdekében, viszont nem tekinthető az S–300-as rakéták pótlékának. Hogy mi lesz a régi légvédelmi rendszerünk sorsa, így továbbra is kérdéses.

A különbségek

Azt Jaroslav Naď is kiemelte, hogy az S–300-as rendszer korát és technikai állapotát figyelembe véve szükség lenne a szlovák légvédelem mielőbbi megújítására. Az sem elhanyagolható tényező, hogy a rendszer karbantartását továbbra is az orosz technikusoknak kellene végeznie, de a védelmi miniszter kizárta, hogy Ukrajna lerohanás után bármiféle együttműködést folytasson Oroszországgal.

Az S–300-as rendszert még a Szovjetunióban kezdték el gyártani az 1970-es évek végén. A szlovák hadsereg Csehszlovákia felbomlása után jutott hozzá a rakétákhoz, vagyis egy közel 30 éves felszerelésről van szó. Elsősorban repülőgépek hatástalanítására lett kifejlesztve, de képes lehet a harci drónok kilövésére is.

Pavel Macko nyugalmazott altábornagy viszont elmondta, ez a rendszer már nem lenne képes megvédeni bennünket a modern ballisztikus rakétáktól, például az Iszkanderektől, amelyeket Oroszország bevetett Ukrajna ellen. Ezek nagy hatótávolságú rakéták, amelyek akár 500 kilométeres távolságból is eltalálják a célpontot.

Macko ugyanakkor megjegyezte, hogy a Patriot-rendszer képes lenne elhárítani az ilyesfajta veszélyt is. A Patriot rakétákat szintén az 1970-es években kezdték gyártani, először Amerikában. A rendszer azóta számos fejlesztésen esett át, Szlovákia már a harmadik generációs modelleket kapja meg. Bár mindkét eszközt rakétaként emlegetik a sajtóban, viszont ennél jóval összetettebb légvédelmi rendszereket kell elképzelni, amelyek például saját radarral is rendelkeznek. A Patriotnak azonban nagy előnye, hogy össze lehet kapcsolni a NATO különféle kommunikációs rendszereivel, míg az S–300-as esetében erre nincs lehetőség.

A z átadás nehézségei

Annak ellenére, hogy a védelmi miniszter nem tartja megfelelőnek az S–300-as légvédelmi rendszert, Ukrajna még hasznát veheti: a hadseregük maga is használja ezt az eszközt, illetve ennek különféle változatait, így viszonylag könnyedén be tudnák építeni a haditechnikájukba. Az S–300-as további jellemzője, hogy nem egy nagy terület lefedésére szolgál, hanem stratégiai fontosságú objektumok védelmére. Az ukránok így tehát használhatnák a városok vagy a repterek mellett, és ha a ballisztikus rakéták ellen nem is hatékony, a drónok és repülők ellen így is védelmet nyújthatna.

Más kérdés, hogy ha Szlovákia az adományozás mellett dönt, akkor hogyan juttatják el a fegyvereket Ukrajnába. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanis nemrégiben azt mondta, az Ukrajna területére érkező fegyverszállítmányokat célpontnak tekintik. Pavel Macko azonban úgy véli, Szlovákiának nincs mit vesztenie, mivel Oroszország már így is ellenséges országnak tekinti.

„Nem hagyhatjuk, hogy folyamatosan megfélemlítsenek bennünket azok az országok, amelyeknek atomfegyveriek és olajcsapjaik vannak. Így nem működhetnek a nemzetközi kapcsolatok. Szlovákia egy szuverén ország, és több szervezetnek is része. Oroszország agresszor, Ukrajna védekezik az invázió ellen, nekünk pedig amellett, hogy morális kötelességünk, az ENSZ egyezmények alapján jogunk is van segíteni”

– nyilatkozta Macko.

