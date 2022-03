Új légvédelmi rendszer érkezik Szlovákiába, de az S–300-as rakéták sorsa továbbra is kérdéses

A védelmi tárca vezetője vasárnap reggel a közösségi oldalán jelentette be a hírt.

„Örömmel erősítem meg, hogy a Patriot légvédelmi rendszer telepítéséért felelős első egységek fokozatosan érkeznek meg Szlovákia területére. A folyamat a következő napokban folytatódik”

– olvasható a miniszter bejegyzésében. Hozzátette, az eszközöket ideiglenesen a szliácsi katonai repülőtéren helyezik el, a szakértőkkel pedig a további helyszínekről tárgyalnak.

Naď kiemelte, az a cél, hogy a Patriot által nyújtott „légvédelmi ernyő” minél nagyobb területet fedjen le. Emellett megköszönte a katonai segítséget Hollandiának és Németországnak – a parlament ezen a héten hagyta jóvá az említett országok katonáinak szlovákiai jelenlétét, ők biztosítják a légvédelmi rendszer beüzemelését.

A Patriot beszerzése azért is fontos lépés, mert az utóbbi napokban komoly vita zajlott a jelenlegi légvédelmi rendszerről, az S–300-as rakétákról. A külföldi sajtóban megjelentek olyan információk, hogy a szlovák kormány Ukrajnának adná a légvédelmi fegyvereket, ám Naď egyelőre nem erősítette meg ezeket a híreket. Az elmúlt napokban többször is hangsúlyozta, valóban fontolgatják az S–300-as rendszer lecserélését, de ez csakis akkor jöhet szóba, ha sikerül helyettesíteni a légvédelmi eszközöket.

A tárcavezető a bejegyzésében kiemelte, a Patriot nem tekinthető az S–300-as rakéták pótlékjának, és ez csak az első lépés Szlovákia hatékonyabb légvédelméért. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy tekintettel az S–300-as rendszer korára, technikai állapotára, valamint arra, hogy a karbantartása nagyban függ Oroszországtól (Szlovákia évtizedekkel ezelőtt éppen az oroszoktól vásárolta a rakétákat, a rendszerért továbbra is ők felelnek), az új rendszer beszerzésére mihamarabb szükség van.

A miniszter úgy véli, a jelenlegi helyzetben Ukrajnának még így is jól jönne a fegyveres erősítés, de addig, amíg Szlovákia légvédelme nincsen teljesen bebiztosítva, addig az adományozás nem jöhet szóba.

Az S–300-as rendszer problémája a politikai pártokat is megosztja. Juraj Šeliga, a Za ľudí parlamenti képviselője a TA3 hétvégi vitaműsorában elmondta, egyetért a védelmi tárcavezető álláspontjával, és támogatja, hogy a légvédelmi rendszert Ukrajnának adják. Robert Kaliňák (Smer) egykori belügyminiszter viszont ezt nem tartja jó ötletnek. Elmondása szerint a humanitárius segítség, vagyis a menekültek elszállásolása egyértelműen a szlovák állam kötelessége, viszont a fegyveres segítséget már nem támogatja. Úgy véli, ezzel Szlovákiát is bevonják a háborús konfliktusba. Šeliga szerint az oroszok már így is ellenséges országnak tartanak bennünket, így ezzel a kormány már semmit sem rontana a helyzeten. Szlovákia morális kötelességének tekinti azt, hogy akár fegyverekkel is segítse a szomszédos Ukrajnát.