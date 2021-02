Kevesebb tesztelőpontot nyitnak a hétvégén

Az alapiskola alsó tagozatos tanulóinak és az óvodás gyerekek szüleit is várják a hétvégi tesztelésre a vágsellyei és az érsekújvári régióban. Érsekújvárban lesz tesztelés, de részletes tájékoztatást később kapnak a lakosok.

Vágsellye önkormányzata új antigén-tesztelési útmutatót tett közzé a városi honlapján a szűrővizsgálat harmadik fordulója kapcsán. Ezúttal öt tesztelőpontot nyit az önkormányzat, ám a folyamatosan működő mobil-tesztelőhelyeken is meghosszabbítják a nyitva tartást. Tesztelnek a Hronský és a Štúr utcai alapiskolákban, a szabadidőközpontban és újabban már a Vág parti töltésnél lévő műjégpályánál is, valamint a Vágvecse városrészben lévő Hollý utcai alapiskolában. Szombaton 9 és 18 óra között, vasárnap 9 és 15 óra között végeznek szűrővizsgálatot, mindkét napon 12-től 13 óráig szünetet tartanak. A mobil tesztelőhelyek 10-től 18 óráig fogadják az ügyfeleket a rendelőintézetnél, a Deáki úton, és újabban már a Vágvecse városrészben lévő, Pribina parkban felállított tesztelőponton is. Továbbra sem lehet időpontot foglalni a szűrővizsgálatra a járási székhelyen, ám az önkormányzat a közösségi oldalon tesztelési eseményt indított, amelyen nyomon követhető lesz a hétvége folyamán, hogy hol mennyien várakoznak.

Kürtön ismét utcák szerint tesztelik a lakosokat a Faluházban, szombaton 8 és 19 óra között. Kérik a kürtieket, hogy legalább egy alsó tagozatos tanuló szülője és az óvodás gyerekek egyik szülője vegyen részt a tesztelésen. Nagykéren szombaton 8 és 18 óra között, vasárnap 8 és 16 óra között tesztelik a lakosokat a művelődési házban, csak az állandó vagy ideiglenes lakhelyű nagykériek jelentkezhetnek szűrővizsgálatra a 035/692 5080-as, 035/692 5083-as telefonszámokon. Tardoskedden szombattól hétfőig végeznek szűrést. Szombaton és vasárnap 7-től 18 óráig a Faluházban és a Juhász-kúriában, hétfőn 7-től 18 óráig a Juhász-kúriában. A hosszú várakozási időt elkerülhetik a lakosok, ha előzetesen regisztrálnak, 16 óra után a nem regisztrált lakosok és jöhetnek tesztelésre.

Kamocsán a tesztelés harmadik fordulóját szombaton és vasárnap tartják 8-tól 20 óráig a kultúrházban az állandó és átmeneti lakhelyű lakosok részére. A tesztelésre naponta 8-tól 18 óráig jelentkezhetnek az érdeklődők a 0908/052 198-as telefonszámon.