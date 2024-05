A közös éneklés öröme az érsekújvári Vox Iuventutis országos kórustalálkozón Érsekújvárban

Május 17-én harmadik alkalommal rendezték meg a Vox Iuventutis szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos seregszemléjét az érsekújvári történelmi császári-királyi lovarda csarnokában.

Évente találkoznak Érsekújvárban

Novák Monika, a városi hivatal kulturális főosztályának vezetője, az est háziasszonya elmondta, a rendezvény fővédnöke Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere, aki egyúttal operaénekesként is arra biztatta a szervezőket, hogy lehetőleg egyetlen év se teljen el Érsekújvárban kórustalálkozó nélkül. A Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága, a Csemadok országos és területi választmánya, valamint érsekújvári alapszervezete eleget tett a kérésnek. Pénteken a délelőtt folyamán 11 hazai magyar gyermekkar, iskolai kórus mutatkozott be a közönségnek. Megfontolandó tanácsokat kaptak a szakmai zsűritől ahhoz, hogy a háromévente megvalósuló Csengő Énekszó versenyen helytálljanak. A mostani találkozón elmaradt a minősítés, így némileg oldottabb, barátibb hangulat uralkodott a kórusok körében. A szakmai tanácsadást Hraschek Katalin zenepedagógus, karnagy, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége KÓTA Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottságának az elnöke, Józsa Mónika a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Pedagógusképző Intézetének ének-zene tanára, a galántai Kodály Zoltán Daloskör és a Nyitrai Konstantin Egyetem Magyar Kórusának vezetője, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának karnagya, művészeti vezetője vállalta. Ugyancsak értékes tanácsokkal látta el a fellépő csoportokat Stubendek István énektanár, aki alapítója és vezető karnagya a komáromi Concordia Vegyeskarnak, tagja a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának. A jelenlévőket Neszméri Tünde a Csemadok országos elnökségének ifjúságért felelős tagja köszöntötte.

Új és régóta működő kórusok

A kórustalálkozót a Gombocska gyermekkar nyitotta meg műsorával, a Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola felső tagozatos tanulói remek hangulatot teremtettek Tóth Katalin karnaggyal, zongorázott Viktória Miftakhová. Nagy tapsot kapott az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola tavaly megalakult énekkara, akik Albertus Kotlár Karin vezetésével népdalcsokrot hoztak ajándékul. A komáromi Eötvös utcai Alapiskola Nagyok Kórusa több mint fél évszázados hagyományokkal rendelkezik, több száz gyerekkel sikerült megkedveltetniük a közös éneklést, karnagyuk és gitárosuk Polák Lýdia volt, Jurčina Hanna furulyázott, Pfeiferlik Jázmin dobolt. Citerajátékkal tették még hangulatosabbá műsorukat a galántai Kodály Zoltán Alapiskola tanulói, akik a délelőtt folyamán és a gálán is nagy tapsot kaptak. A felszőszeli Csalogány Gyermekkar 43 évvel ezelőtt alakult Mészáros Magdolna vezetésével, 2018 óta Lénárt Krisztina vette át a vezetését, ezúttal is elnyerték műsorukkal a közönség tetszését. A köbölkúti Stampay János Alapiskola kórusa népdalválogatással érkezett, ismerkedett a seregszemle többi résztvevőjével. Vezényelt Kodner Szilvia. Zobor-vidéke sem maradt ki az országos találkozóról, a Gimesi Alapiskola Gyermekkara a múlt század hetvenes éveiben alakult, majd némi szünetet követően 2007 tavaszán újraélesztették a hagyományt Gál Hajnalka vezetésével, karnagyuk Varga Imre. A közelünkben, nagy fegyelemmel készülődött a fellépésre a rimaszombati Református Gimnázium kórusa, amely 2018-ban alakult, Molnár Sándor zongorán, Deme Mátyás hegedűn kísérte a kórust, amelynek a karnagya Sósik Szilárd. Színpadra lépett a muzslai Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola kórusa is, hoztak bölcsődalt és kikeleti napköszöntőt is. Zongorán Szekrényessy Csanád Dávid, fuvolán Kurina József, gitáron Marian Tóth kísérte őket, vezényelt Szilágyi Szilvia. Az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola Gyermekkara tizenhét fős, Csábról, Lukanényéről, Ipolybalogról és Ipolynyékről származó tagjai vannak, megcsendítették W.A.Mozart Bűvös csengettyűjét, de spanyol dallamokat is énekeltek, Zaťko Veronika vezényletével. Az Alistáli Gyermekkórus a református gyülekezetben alakult, 2018-tól a művészeti alapiskola részeként működik Oros Márta vezetésével. A Czuczorosok énekkarát mindenki ismeri Érsekújvárban, az iskola egykori tanulóiból 2011-ben alakult meg újra, 2014-ben az Érsekújvári Rockszínpad felkérésére a Jézus Krisztus Szupersztár rockoperában is szerepelt, a gyerek énekkar egykori tagja Pethes Emese pedagógus korábban zongorán kísérte a kórust, majd 2023-ban jelképesen átvette a stafétát Szaló Éva karnagytól.

Arany Lacinak, ősbemutató

A Csemadok megalakulásának 75. évfordulója alkalmából a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség emléklappal tüntette ki a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága javaslatára Kazán Józsefet, Kis Beátát, Szalay Szilviát és Stirber Lajost, a két utóbbi díjazott a helyszínen, Görföl Jenőtől a Csemadok országos titkárától és Sztruhár Izrael Diánától vette át az elismerést. A délelőtti fellépők rövid műsorral ismét bemutatkoztak a délutáni gála közönségének, majd közös énekléssel zárták a rendezvényt. Vastapsot kapott a budapesti Laudate Gyermekkar, amely pünkösdöt idéző dallamokkal varázsolta el a közönséget, Kodály Zoltán Pünkösdölő szerzeményével, Sapszon Borbála vezényletével. A vendégcsapat Petőfi Sándor szerzeményének, az Arany Lacinak az ősbemutatójával ajándékozta meg a közönséget. A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola növendékei hatéves koruktól ének, szolfézs, néptánc, hangképzés, illetve Kokas Klára módszerén alapuló zenemozgás képzést kapnak. Szabó István Zárójelentés című filmjének forgatásán, de az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvényein is közreműködtek. Szalay Szilvia, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának elnöke elmondta, nagyon nehéz volt megszólalnia ennyire sok, gyönyörű harmónia, dallam után. „Sokszor említettük ma Klein Ottokárt, Érsekújvár polgármesterét, aki évek óta arra buzdította a zenebarátokat, hogy ne teljen el év Érsekújvárban kórusmuzsika nélkül, Jó látni a kórusokat, ahol folytatják a hagyományokat, illetve azokat, akik kezdő szárnyaikat bontogatják. Köszönet jár a pedagógusoknak, a kórusvezetőknek. Minden új tanévvel új munka kezdődik, de a gyerekek mosolygó szemei minden áldozatot megérnek, szükséges, hogy legyen lehetőségük bemutatkozni”-- mondta Szalay Szilvia.