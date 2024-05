Kaliňák kora délután tájékoztat Fico aktuális egészségügyi állapotáról

Tucatarcok között egy egészen szuggesztív, vonásaiban is különleges arc. Nemzedékének kiemelkedő színészei között is rendkívüli tehetség. Ez volt ő, Funtek Frigyes, a nyolcvanas évek második felében, a Nemzeti Színházban, vagy Maár Gyula Malom a pokolban című filmjében. És ez ma is, túl a hatvanon.