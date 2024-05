Az ukrán Uszik nyerte a Fury elleni címegyesítő bokszcsatát

A 12 menet alapján három pontozó közül kettő látta jobbnak Uszikot (az egyik 114:113-ra, a másik 115:112-re), egy pedig Furynak (114:113) adta a győzelmet.

A beszámolók szerint a küzdelem első felében a WBC övét birtokló brit volt a jobb, aki komoly előnyre tett szert, a hetedik menetben a többi nagy szervezetnél – IBF, WBA, WBO – a világbajnoki címet őrző ukrán kifejezetten fáradtnak tűnt. A folytatásban azonban a 191 centi magas, 13 kilóval könnyebb Uszik fordított az ütközet irányán, a nyolcadik menetben eltörte a 206 centiméteres, 119 kilogrammal mérlegelt Fury orrát, a kilencedikben pedig leütötte riválisát, akit ekkor csak a gong mentett meg az idő előtti vereségtől. Fury a tizedik menetben magához tért, végül azonban megosztott pontozással Uszik nyert, s a WBC övét is elorozva lett a királykategória abszolút bajnoka.

Hasonló tétért legutóbb több mint 24 évvel ezelőtt, 1999. november 13-án zajlott csata a szorítóban, akkor a WBC nehézsúlyú világbajnoka, a brit Lennox Lewis, illetve a WBA és az IBF övét birtokló amerikai Evander Holyfield feszült egymásnak Las Vegasban, a találkozó végén pedig előbbi bunyós kezét emelték a magasba.

A 35 éves Fury mérlegébe 34 győzelem és egy döntetlen mellé került be immár egy vereség is, míg a 37 esztendős Uszik 22. ringfellépésén is győztesként jutott túl. Anyagilag ugyanakkor Fury járt jobban: garantált díja 69 millió dollár volt, Usziké pedig 34 millió, de mindkettőjük bevétele még nőni fog a televíziós közvetítésekből befolyó pénzeknek köszönhetően.