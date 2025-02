A Puskás Múzeumban jártunk – még biztosan visszatérünk (FOTÓK)

A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) köszönhetően a napokban megtekinthettük a múzeumot, amely nem csak azoknak tartogat érdekességeket, akik szeretik a focit.

Puskás szobái

Az épület, amely egyébként a korábbi Puskás Ferenc Stadion bejárata volt, első szintjén a névadó, Puskás Ferenc kerül a középpontba. A számtalan, digitalizált, korabeli fényképen és videófelvételen feltűnnek az egykori játékostársak Kubala Lászlótól Alfredo Di Stéfanóig, de az egész tárlat egyik legérdekesebb része, hogy betekinthettünk Puskás szobáiba.

A múzeum megalkotói a hatalmas terem négy sarkában berendezték Puskás életének négy szobáját, amelyekben a legtöbb trófea, zászló, érem, dísz- és használati tárgy eredeti, közvetlenül a Puskás családtól származik. A madridi szoba bútora igaz nem a spanyol fővárosból érkezett, de a fényképekről tökéletes pontossággal készítették el azt.

Talán kevesen tudják, hogy a Magyarországon Öcsiként ismert legendát Spanyolországban Ágyúcskának (Cañoncito) is nevezték, így a korabeli tárgyak között több kisebb ágyú is megtalálható, amelyeket a Madridban is közönségkedvenc futballista ajándékba kapott.