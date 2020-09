Minden, amit az új, elektromos Škoda Enyaq SUV-ról tudni kell

Hosszú várakozás után múlt héten személyesen is megnézhettük a Škoda idei legnagyobb újdonságát, a teljesen elektromos SUV-t, amely az Enyaq iV nevet kapta. Vezetni egyelőre nem lehetett, így csak kívül és belül tudtuk alaposan szemügyre venni. Egy biztos, az Enyaq teljesen más, mint a Škoda eddigi járgányai, ami miatt sokan imádni fogják, de bőven akadnak majd olyanok is, akik lehordják.

Kétség nem fér hozzá, hogy a Škoda történetében múlt héten egy új korszak kezdődött. Az új MEB platformra épült újdonsággal az elektromos autók világában akar sikereket elérni a Škoda, s egyelőre minden jel arra utal, hogy az Enyaq iV népszerű lesz.

„Bízunk benne, hogy az elektromobilitás a Škodának köszönhetően Simply Clever lesz – tehát hosszú menettávot biztosítunk, rövid töltési időkkel, egyszerű kezelhetőséggel és mindezt elfogadható áron” – közölte a prágai világbemutatón Thomas Schäfer, a Škoda Auto igazgatótanácsának új elnöke, akinek ez volt az első nyilvános szereplése azután, hogy augusztusban felváltotta a poszton Bernhard Maiert. Csak a margóra jegyzem meg, hogy Maiernél lényegesen jobb benyomást keltett, de várjuk ki a végét, vagy inkább azt, milyen irányba fogja terelni a cseh márkát. Egyesek szerint ugyanis az egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy lefékezze a Škoda diadalmenetét, a konszern vezetőségének ugyanis már egy jó ideje nem tetszik, hogy a márka kezd eltávolodni a népautó filozófiájától, és egyre komolyabb konkurenciát jelent a Volkswagennek.

40 ezer euró alatt

Még mielőtt részletesen bemutatnám az autót, összegezném, mit sikerült kideríteni a prágai világbemutató során. Ha minden jól megy, akkor az Enyaq előrendeléseit Szlovákiában már idén elindítják. S bár az árjegyzéket még nem tették közzé, annyi biztos, hogy a járgány alapára 40 ezer euró alatt lesz. Az első autókat aztán 2021 második negyedévében kaphatnák meg a kliensek. Persze addig még hosszú utat kell megtenni, hiszen el kell készíteni több tucat, szériagyártás előtti modellt, amelyeket az újságírók kapnak meg a nemzetközi tesztelésekre. Ezen menetpróbák során a gyártó begyűjti a szakújságírók legfontosabb tapasztalatait, észrevételeit, majd az összes tesztelt járgányt bedarálja egy roncstelepen. Ezután veszi csak kezdetét a szériagyártás, ám az első modelleket mégsem a kliensek, hanem a márkakereskedések kapják meg marketingcélokra, lokális reklámkampányokra és újságírói tesztelésekre. Csak ezután indulnak útnak az első autók a vevőkhöz.

A Škoda, mivel idén ünnepli megalapításának 125. évfordulóját, az Enyaq egy speciális, limitált szériáját is piacra dobja. A Founders Edition elnevezésű szériában összesen 1895 modellt fognak legyártani, s a Škoda szlovákiai képviselete intenzív tárgyalásokat folytat a központtal annak érdekében, hogy legalább néhány darabot nálunk is lehessen rendelni ebből a gazdagon felszerelt sorozatból. Ha sikerrel is végződnek az egyeztetések, az országnak legfeljebb egy-két darab jut, így aránylag nagy szerencse kell majd ahhoz, hogy valaki megvegyen ezt a speciális Enyaqot.

Robusztus megjelenés

Vissza az autóhoz. Az első benyomásom az Enyaqról az volt, hogy tényleg egy behemót autó. S bár alapja a 2019-ben bemutatott Vision iV modell, ennél lényegesen agresszívabb és sportosabb a megjelenése. A járgány legfontosabb ismertetőjele kétségkívül a Crystal Face, azaz a kristály arc. Ez nem más, mint az autó orrán világító rácsozás, amelyről 130 LED gondoskodik. Nem árt tudni, hogy ez az extra a legerősebb Enyaq, az RS iV esetében az alapfelszereltség része lesz, a többi erősebb kiszerelésű modellnél pedig választható opció. Sajnos a Vision iV látványautóból nem őrizték meg a világító Škoda logót.

Ami a méreteit illeti, 1618 mm-es magasságával az Octavia Combi (1468 mm) és a Kodiaq (1660 mm) közé került. 4648 mm-es hossza csak minimálisan rövidebb az Octavia Combinál (4689 mm). Egyesek szerint ezekkel a méretekkel inkább a crossoverek közé sorolandó, szerintem viszont kétség nem fér hozzá, hogy épp a Škoda SUV-családját egészíti ki.

Ami a dizájnt illeti, az Enyaq elölről és oldalról tetszett a leginkább, a hátsó része olyan, mintha hirtelen véget érne az autón végigvonuló vonalvezetés, az éles éleket egyszer csak elvágták, s nem folytatódnak.

Meglepő luxus

Ahogy kint, úgy az utastérben is teljesen más élmény vár ránk annál, amit a Škoda járgányaiból eddig megismerhettünk. Az Enyaq esetében a luxuskivitelezésre helyezték a hangsúlyt, ami az első pillanattól kezdve szembetűnő. A felhasznált anyagok, az utastér kialakítása, a speciális ülések olyan benyomást keltenek, mintha prémiumkategóriás autóban ülnénk – ráadásul az utastér egy része újrahasznosított anyagokból, például PET-palackokból készült.

A felszereltségi szintek elnevezése is eltérő, az Active vagy Style helyett az Enyaqot Loft, Lodge, Lounge vagy Suite felszereltségi szintekben rendelhetik majd meg. Ez is azt jelzi, hogy a praktikum és a stílus helyett ebben az esetben az előkelő minőségre és a kényelemre akar nagyobb hangsúlyt helyezni a gyártó.

A sofőr előtt csak egy minimalista, 5,3 colos digitális műszeregység van, amelyet egy nagy head-up kijelző egészít ki – ez a szélvédőre vetíti ki a kívánt információkat. A belső tér legdominánsabb eleme az óriási, 13 colos érintőképernyő, amelyhez viszont dedikált gombok már nem társulnak. Az érintőképernyő a jelen korban is igazán nagynak számít, s meggyőződésem, hogy ez főként az okostelefonok számos alkalmazását kedvelő fiataloknak fog tetszeni. A médiarendszer és az egyes funkciók kezelését majd a későbbi menetpróbák során fogom kipróbálni.

Az utastérben számos rakodóhely és rekesz van, még a középkonzol is kétemeletes tároló rekeszek számára lett kialakítva, a könyöktartó alatti rekesznek is hihetetlen térfogata van.

S bár az Enyaq valamivel rövidebb, mint az Octavia Combi, a hátsó üléseken térd- és fejmagasságban is nagyon sok hely van. Mindehhez hozzájárul, hogy az elemeket az autó padlójába integrálták, így a belső tér kialakításánál szabadabb kezet kaptak a tervezők. S ha már tér, akkor a csomagtérről se feledkezhetünk meg: jelen esetben 585 literes térfogatról beszélünk.

Az egyes változatok

A meghajtás a felhasznált elektromotor és az elemek kapacitása függvényében fog változni. Az alapnak számító 50 jelölésű változat, 55 kWh akkumulátorral és egy hátsó 109 kW teljesítményű elektromotorral, nem lesz elérhető nálunk, ezt ugyanis olyan piacokon akarják értékesíteni, ahol a nagyvárosi forgalomban nem fektetnek túl nagy hangsúlyt a több száz kilométeres hatótávra.

A hazai alap így a 60-as kivitelezés lesz 62 kWh akkumulátorral és 132 kW teljesítményű elektromotorral. Ettől erősebb lesz a 80-as változat 82 kWh aksival és 150 kW teljesítménnyel – ennek a változatnak lesz a leghosszabb, 510 kilométeres hatótávolsága.

A 80X változat már összkerékhajtású lesz, amelyben a hátsó 150 kW teljesítményű elektromotort egy elülső, 75 kW teljesítményű fogja kiegészíteni. Az elektronikát ebben az esetben úgy állítják be, hogy a kombinált teljesítmény soha ne lépje túl a 195 kW-ot. A kínálat csúcsát képezi aztán az RS változat, amely ugyanolyan motorokkal rendelkezik majd mint a 80X, ám azzal a különbséggel, hogy teljesítménye eléri a 225 kW-ot, azaz a 306 lóerőt. Ennek köszönhetően 6,2 másodperc alatt kellene felgyorsulnia 0-ról 100 km/órás sebességre.

Elsőre bejött

A Škoda újdonsága pozitív benyomásokat hagyott bennem. Bár a dizájn szempontjából nem tudtam teljes mértékben azonosulni az autóval, azt meg kell hagyni, hogy összességében az Enyaq szép, masszív járgány. Külön díjazom, hogy teljesen más formákat és megoldásokat kínál annál, amit eddig a Škodákból ismertünk. Mindig jó, ha egy modell ki tud lépni a konszern diktálta, egy idő után már fádnak tűnő formavilágából. Ezért is tetszett annyira az új Octavia, amelynek volánja mögött ülve néhány funkció kezelését újra kellett tanulnom.

Most már csak ki kell várni, milyen lesz az új Enyaq a reális forgalomban, s hogy a gyakorlatban is teljesíteni tudja-e a gyártó által deklarált hatótávot. Bízzunk benne, hogy igen, ugyanis az Enyaq iV nem lesz könnyű helyzetben a piacon. Meg kell győznie a vásárlókat arról, hogy tényleg ezt az autót akarják. Ez a járgány ugyanis nem az emberek kérésére került a piacra, inkább a politikusok által sorra szigorított károsanyag-kibocsátási normák vették rá a Škodát ilyen nagy elektromos SUV kifejlesztésére. Hogy milyen népszerűségre tesz majd szert az országban, az már akár idén, az előrendelések beindítása után kiderülhet.