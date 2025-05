Az SPP-nek kellene az orosz gáz, de az ellenzék szerint megleszünk nélküle

A Bizottság kedden mutatta be azt a tervet, amely szerint 2027-re gyakorlatilag le kellene állítania minden tagállamnak az orosz energiahordozók importját. Ez Szlovákiát a földgáz, a kőolaj és az atomerőművek fűtőelemei kapcsán érinti, habár ez utóbbira a tiltás nem vonatkozna teljes mértékben.

A kormány ma határozottan visszautasította az Európai Bizottság javaslatát. Robert Fico szerint ez súlyosan sértené Szlovákia érdekeit, és károsan hatna a gazdaságra.

Ez gazdasági öngyilkosság, a földgáz, a kőolaj és a nukleáris üzemanyag behozatalának leállítása károsítja az Unió gazdaságát

– jelentette ki Fico.

Az orosz földgáz egyébként kiváltható például azeri gázzal is, amely érkezhet a Déli Áramlat vezetéken Törökországon keresztül. Éppen Robert Fico és Orbán Viktor voltak azok, akik vezetékkel kapcsolták össze Magyarországot és Szlovákiát, ezen a vezetéken érkezik most is földgáz Szlovákiába.