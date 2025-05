Olasz–francia döntőt rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligájában

A második félidőben (kisebb meglepetésre) nem változott a játék képe, a PSG jóval közelebb járt a második gólhoz, mint az Arsenal az egyenlítéshez. Előbbi egy VAR-ozás után, kezezésért megadott 11-essel egészen közel került az újabb találathoz, de Vitinha bűnrosszul végezte azt el.

Három perccel később azonban csapattársa, Hakimi javította a hibát, a tizenhatoson belülről szépen tekert a sarokba – 2:0.

Nem sokkal utána az Ágyúsok becsületgólja is megszületett, egy olyan akció végén, amely során háromszor is kisebb-nagyobb szerencsével maradt a labda egy-egy londoni játékosnál (2:1). A meccs azonban akkor lett volna újra drámai, ha Saka négy perccel később a második gólját is meglövi: ehhez mindössze az kellett volna, hogy az árnyékra vetődő Donnarumma mögött hat méterről a tök üres kapuba passzolja a labdát. Ám ehelyett az égbe lőtt, ezzel pedig elszálltak a londoniak reális esélyei a hosszabbítás kivívására.

A PSG 2020 után jutott be ismét a BL-döntőjébe (akkor 1:0-ra kikapott a Bayerntől). Ellenfele az Inter lesz, amely szintén ugyanilyen arányú vereséget szenvedett a Manchester Citytől a 2023-as fináléban.