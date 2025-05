Az egyéni villanások vagy a pontrúgások döntenek a Barca–Interen?

„Nem kezdtük jól a meccset. Hamar kétgólos hátrányba kerültünk, de aztán sikerült gyorsan visszajönnünk. Megmutatták, hogy egy nagyszerű csapat, amelynek rengeteget tapasztalata van az ilyen meccsekről. Kihasználták, hogy pontrúgásokban erősek – emelte ki Hansi Flick is az Inter hatékony pontrúgásait. – Ez a Bajnokok Ligája elődöntője, itt már csak a legjobb csapatok maradtak.”

Az Inter Bayern München elleni negyeddöntős párharcából kiindulva Milánóban is hasonló meccsképre lehet számítani. Inzaghi a müncheni odavágón elért kedvező eredmény (2–1) után hazai pályán is feladta a labdabirtoklást (38–62 százalék), és hagyta focizni a Bayernt. Az Inter végül 2–2-es döntetlent ért el a San Siróban, de akkor is szögletből szerezte mindkét gólját. Az olasz csapat 1,49-es xG-t hozott össze a meccsen, ebből 1,05-öt pontrúgásból ért el. Vitathatatlan, hogy idén az Inter az egyik legjobb csapat pontrúgásból, de nagy kérdés, hogy pusztán erre építve be lehet-e jutni a Bajnokok Ligája döntőjébe.