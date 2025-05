Pellegrini a drága öltönyt viselő gonoszról beszélt, Fico moszkvai útját mentegette a fasizmus felett aratott győzelem napján

Pellegrini nem említette konkrétan Fico tervezett moszkvai látogatását, csupán annyit mondott, hogy Szlovákiának felelősségteljesen kell mérlegelnie, kik a szövetségesei, és ki garantálja számára a stabilitást és biztonságot. Hozzátette:

egy elszigetelt, demokratikus szövetségesek nélküli Szlovákia „fenyegetve érezheti magát egy kiszámíthatatlan világban”.

Beszédében az elnök úgy fogalmazott, hogy a második világháború végét a legjobb lenne úgy ünnepelni, ha véget érne „a háborús őrület”, és beköszöntene a tartós béke Ukrajnában is. Kritikusan nyilatkozott a jelenlegi biztonsági helyzetről, szerinte egyesek úgy akarnak területek annektálni, mintha csak egy számítógépes játékról lenne szó.

A gonosz drága öltönyben is gonosz marad

Pellegrini arra intett, hogy ne feledkezzünk meg a háború szenvedéseiről, és ne engedjünk teret a gyűlölet és a gonosz új formáinak. Kiemelte, hogy a fasizmus elleni harc emlékét meg kell őrizni, függetlenül attól, hogy a gonosz képviselői milyen köntösben jelennek meg: egyenruhában vagy drága öltönyben.

Hogyan hihetné el bárki is, hogy őszintén rójuk le kegyeletünket a fasizmus elleni harc hőseinek sírjainál, ha közben a gonoszság és gyűlölet modern híveit védelmezzük? Mondjuk el a fasizmusról és a háborúról a történelmi igazságot – függetlenül attól, hogy a gonosz hívei egykor egyenruhát viseltek, vagy ma pedig drága öltönyt. A gonosz minden formájában gonosz marad

– szögezte le az elnök.

Végül Pellegrini feltette a kérdést, vajon ma is képesek lennénk-e fegyvert fogni hazánk védelmében. Szerinte a szabadságot sokszor csak küzdelem árán lehet megőrizni, és ez az a történelmi üzenet, amelyet a második világháború hősei ránk hagytak.

Ficót a jelenlévők egy része kifütyülte

A fasizmus felett aratott győzelem 80. évfordulója alkalmából tartott állami ünnepségen Robert Fico kormányfő is felszólalt, beszéde nagy részét az tette ki, hogy megpróbálta igazolni tervezett moszkvai útját és a győzelem napi ünnepségen való részvételét. Az ünnepségen ezrek vettek részt, a jelenlévők egy része kifütyülte őt és azt kiabálta: “szégyen!”

Fico emlékeztetett: tíz évvel ezelőtt is lerótta kegyeletét az ismeretlen katona sírjánál Miloš Zeman cseh államfővel együtt, pedig már akkor is sokan bírálták őt emiatt.

2015-ben megtettem, és ha holnap semmi sem akadályoz meg benne, 2025-ben is meg fogom tenni

– mondta a miniszterelnök arról a szándékáról, hogy Moszkvában tisztelegjen a világháborúban elesett katonák emléke előtt.

“A Szlovák Nemzeti Felkelés azt a parancsot adja nekünk, hogy nem maradhatunk semlegesek a második világháború befejezésének 80. évfordulójának ünneplése során, hiszen mi egyértelműen antifasiszta nemzet vagyunk” - jelentette ki.

Fico ismét hangsúlyozta, hogy szuverén külpolitikát folytat mind a négy égtáj irányba. Politikai ellenfeleinek azt üzente, hogy vissza akarják építeni a vasfüggönyt, és támogatják Európa fegyverkezését, ezáltal pedig a háborút.

Fico emlékeztetett: nemrég Normandiába is ellátogatott, és az Egyesült Államokban is járt a világháborús áldozatok emlékművénél, pedig ez utóbbi nagyhatalmat is sok bírálat érte az iraki háború miatt. Hozzátette: ma sokan próbálják kitörölni azt a tényt, hogy a szovjet Vörös Hadsereg szabadította fel Szlovákiát.

„Ne mai szemmel nézzünk a Vörös Hadsereg katonáira” – hangsúlyozta Fico, és azt kérte, annak szellemében emlékezzünk meg róluk, ami 1941 és 1945 között történt.