Növényvédő szert találtak az ivóvízben a Csallóközben

Úszor | Kloridazonnal szennyezett az ivóvíz a dunaszerdahelyi járásbeli faluban – közölte a Vizünkért (Za našu vodu) Polgári Társulás. A társulás megvizsgáltatta a vizet, és azt állítja, literenként 0,1 mikrogramm klorizadont tartalmaz.

A társulás rámutat, hogy a szlovákiai normarendszerben nem szerepel ez a peszticid-metabolit, pedig több csallóközi faluban már kimutatták az ivóvízben. Az egészségügyi minisztérium jelentése szerint a peszticidmetaboli-tok mennyisége nem haladhatja meg a literenkénti 0,1 mikrogrammot, a kloridazonra viszont nem vonatkozik az előírás. Annamarie Velič, a polgári társulás elnöke elmondta, a szlovákiai normák jelentősen eltérnek a környező országokban meghatározott értékektől. „Attól tartunk, csak a szlovák törvényhozás hiányosságáról van szó” – fogalmazott Velič. A Vizünkért PT szerint a növényvédő szer származékának jelenléte egyértelműen arra utal, hogy nem működik a vízvédelem a Csallóközben. A társulás felszólította az országos tiszti főorvost, kezdeményezze a törvényes normák átértékelését. „A jelenlegi rendszer szerint káoszt és bizonytalanságot okoznak az eredmények, és nem lehet megfelelően értékelni a szlovákiai ivóvizet” – magyarázta az elnök. A társulás azzal is érvel, hogy márciusban a somorjai ivóvízben is kimutatták a szert, ezt azonban a Közegészségügyi Hivatal és a Nyugat-szlovákiai Vízművek is cáfolta. Zuzana Drobová, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője azt mondta, mivel nem szakszerűen vették a mintát, nem releváns a mérés eredménye. Csak olyan peszticidek jelenlétét kell figyelnie az ivóvízben vízszolgáltatónak, amelyek feltételezhetően jelen vannak a környezetben. A kloridazon növényvédő szert elsősorban a cukorrépa-termesztésben használták gyomirtóként. Megkerestük a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatalt és a Nyugat-szlovákiai Vízműveket is, de nem tudnak a szennyezésről.

A polgári társulás a közelmúltban elindította az Itt ne igyál vizet! (TU vodu nepi!) kampányt, amellyel a nem megfelelő vízvédelemre próbálják felhívni a lakosság figyelmét. (béva, TASR)