Visszakapta a nácik által elrabolt festményét egy 101 éves holland nő

Charlotte Bischoff van Heemskerck, aki a második világháború idején csatlakozott a holland ellenállási mozgalomhoz, sosem adta fel a reményt, hogy a Netscher által festett, Steven Wolterst ábrázoló festményt megtalálja. A holland mester több műve látható a londoni Nemzeti Galériában – írta The Guardian brit hírportál vasárnap.

A festmény a nő gyerekkori arnhemi otthonát díszítette, apja, Joan Hendrik Smidt van Gelder gyermekorvos és kórházigazgató kedvelt darabja volt. Az orvos rejtőzködni kényszerült, miután megtagadta, hogy a náciknak engedelmeskedjen.

A festményt a megszállás után a városi Amsterdam Bankban helyezték biztonságba, de a nácik betörtek a pénzintézet kincstárába, kifosztották és lerombolták.

A háború zűrzavarában az alkotás nyom nélkül eltűnt, és nem is került elő 75 évig. A londoni székhelyű, rabolt európai műkincsek felkutatásával foglalkozó bizottság (Commission for Looted Art in Europe,) nyomozása megállapította, hogy a kép egy düsseldorfi galériában bukkant fel az 1950-es évek közepén, majd 1969-ben Amszterdamban elárverezték. 1971-ben egy német magángyűjtő tulajdonába került, vele tárgyaltak, míg 2021-ben a festményt vissza nem adhatták Bischoff van Heemskercknek.

„Lenyűgözött” – mondta a nő a Guardiannek, amikor felidézte, milyen volt megpillantani a képet. A nő édesapja 1969-ben halt meg. „Nagyon boldoggá tette volna, ha viszontláthatta volna” – tette hozzá.

Azonban miután hat hónapig őrizte az alkotást, átadta a londoni Sotheby's aukciósháznak, amely július 6-án elárverezi. A leütési árat 30 ezer és 50 ezer font közé teszik előzetesen.

„Öt testvérem van, nekik összesen húsz gyerekük, akik nagyon aranyosak. Sosem éreztem, hogy a festmény az enyém lenne. A családunké” – magyarázta.