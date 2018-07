Elhunyt Nancy Sinatra

A szerelmi ügyeiről híres Frank Sinatra 1950-ben hagyta el őket, 1998-ban bekövetkezett haláláig még háromszor házasodott.

Nancy az énekes első felesége volt, három gyermekének anyja, 101 évesen érte a halál, amiről lány a Twitteren számolt be. Ahogy írta: békében távozott.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. 😢💙