Magyar Péter és a Tisza Párt támogatói a közmédia épülete előtt tüntettek

A propaganda ellen tiltakozva szombaton három órára szervezett tüntetést az MTVA Kunigunda utcai központjához Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke már pénteken a helyszínen járt és kiragasztotta a párt 16 pontos követeléslistáját.

A listát élőben is be akarta olvasni a köztévében, de ezt nem engedte meg a közmédia. Magyarék konfettiesővel borították be az MTVA épületét.

A tüntetésen számos híres személyiség mondott beszédet, legyen szó Nagy Ervin színészről, Nagy Bandó András humoristáról, Incze Zsuzsa korábbi szerkesztő-riporterről, vagy éppen Hadházy Ákos független parlamenti képviselőről, aki a kormányon kívül Magyar Pétert is kritizálta.

Nagy Ervin felolvasta egy felvidéki magyar Tisza-szimpatizáns üzenetét, melyben azt írta: „A fiatalabb generáció még csak-csak olvassa a 444-et, a Telexet, vagy a 24.hu-t, és próbál igazságot keresni, de az idősebb generáció azonban szinte teljesen elveszett. Az M1 óránkénti hírei az egyperces híradók, a sportközvetítések szüneteibe olyan erős világképet építettek bennük, hogy talán már sosem fogják elismerni, hogy félrevezették őket, még ha belül érzik is.”

„Miért nem arról szól a közmédia, hogyan óvjuk a környezetet, hogyan segítjük az időseket, miért a gyűlöletkeltésre és kirekesztésre ösztönzik a magyarokat? Miért kell egy idős embernek atomháborútól rettegnie ahelyett, hogy békésen játszana az unokáival. (…) A helyzet tavaly ősszel tetőzött, amikor a választások előtt két nappal a kampánycsend idején a kormányközeli média exkluzív interjút készített Robert Ficóval. Azzal a Ficóval, aki korábban nyíltan magyargyűlölő volt, megverette a magyarokat és megtiltotta a kettős állampolgárságot. Nem a felvidéki magyar párt vezetőjét hívták meg, hanem Orbán legújabb EU-ellenes szövetségesét. A felvidéki magyar párt pedig alig pár tízezer szavazattal maradt el a parlamentbe jutástól, míg Fico pártja a magyarok körében átlagon felüli eredményt ért el. Akkor már mégsem a magyarok a fontosak, hanem az új szövetségesek az EU elleni harcban?”

„Mi, felvidékiek sajnos nem tudunk szavazni, hiszen nálunk csak nagyon kevesen rendelkeznek kettős állampolgársággal, és ők is szinte biztosan a Fideszt fogják támogatni. Az itt elhangzottak ellenére ne felejtsétek el, hogy szerencsére még így is sokan vagyunk, akik veletek együtt szeretnénk egy békés, tiszta, modern és élhető Magyarországot és Felvidéket. Hajrá, magyarok! Hajrá, Felvidék! Ne féljetek!” – zárult a levél.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt mondta, elfogyott a türelem, eljött a szembenézés órája. „A sajtó lehet a szabadság és a demokrácia, de lehet egyben az elnyomás és a diktatúra jelképe is. Nem véletlen, hogy 1848-ban a márciusi ifjak először Landerer nyomdájához vonultak, ahogy az sem véletlen, hogy 1956. október 23-án a a forradalmárom a magyar Rádió ikonikus, most éppen a bontás alatt álló épületéhez vonultak, és ott törtek ki először a fegyveres harcok. A média a negyedik hatalmi ág” – mondta.

„A mai demonstráció csak az egyik lépés, hogy tégláról téglára lebontsuk a propaganda és a NER poshadt épületét. Azt kérem tőletek, hogy ne lankadjatok! Beszéljetek minél több emberrel személyesen! Legyetek aktívak, ahogy eddig is az online térben. Hirdessétek az igazságot, és győzzetek meg minél több jóravaló embert, hogy van valós alternatíva, hogy nem véletlenül retteg az orbáni hatalom, hiszen már fej fej mellett állunk. Mondjátok el, árad a Tisza!” – mondta Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke kijelentette, hogy mostantól bojkottot hirdet a propaganda minden médiacsápja ellen. „Kérem, hogy hétfőtől senki ne nézze, ne olvassa a propaganda termékeit, akkor se, ha éppen ott megy a kedvenc sorozata, vagy ott lép fel a mi pénzünkből a kedvenc zenekara. Kérek minden jóérzésű magyar embert, aki egy élhető, szabad és igazságos Magyarországon szeretne élni, hogy csatlakozzon hozzánk, és ne nézze ezeket a televíziókat, ne kattintson ezekre a hírportálokra, ne vegye el az ingyenes propaganda kiadványokat, és csak annyit írjon minél sűrűbben a Facebookon a bejegyzésekhez, hogy Stop propaganda”.

Magyar Péter beszéde után bement a közmédia épületébe, ahol rendőrsorfal fogadta, mégis átengedték. A kivetítőn ezután az M1 műsorát kapcsolták, hogy a tömeg is lássa, adásba jut-e. Nem sokat volt bent, az épületben Simon Gábor, a közmédia munkatársa arról tájékoztatta, hogy nincs joga belépni az épületbe. Emellett a kezébe nyomott egy tájékoztatást arról, hogy az MTV beszámol a tüntetésről, és „továbbra is várják az ellenzéki politikusokat a stúdiójukba”.

Magyar ezután felolvasta a kezébe nyomott közleményt, amiben az állt, hogy Magyar erőszakos tüntetést szervezett az MTVA székháza előtt, valamint hogy a Híradóban ismertették Magyar 16 pontos, közmédiával kapcsolatos követeléslistáját. Elmondták azt, hogy Magyar Péter még az MTVA műsorstruktúrájába is beavatkozna.

Magyar Péter ezt követően felolvasta 16 pontos jegyzékét, minden pont után megkérdezte a tüntetőket, egyetértenek-e, erre minden esetben hangos igen volt a válasz. Magyart ezalatt a kivetítőn egy stilizált tévében mutatták, mintha az M1-en beszélne.