Fejezetek Dániából: Önkéntes szerelők a lakosok szolgálatában (FOTÓK)

Egy tanulmányi csereprogram, a MIDAS, vagyis az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelveken Megjelenő Napilapok Egyesületének jóvoltából jutottam el Dániába, ahol közelebbről is megnézhettem az Észak-schleswigi német kisebbségnek szóló Der Nordschleswiger online lap szerkesztőségének működését. A helyi tudósítóknak köszönhetően több eseményen is részt vehettem, többek között az önkéntesek által működtetett Repair Café Apenrade harmadik születésnapi ünnepségén is.