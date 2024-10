Jazzbonbonok ígyenceknek

A péntek este főszereplője Alfa Mist, egy londoni zongorista és zeneszerző, akinek érdekesen alakult a pályafutása. Hiphop- és grime-producerként kezdte, majd inspirációkeresés közben Miles Davis és Hans Zimmer felvételeibe botlott. Előbbi hatására nyakig merült a jazz-ben, utóbbi hatására pedig elkezdett zongorázni tanulni. Korábbi tapasztalatait is felhasználva olyan egyedi hangzást hozott létre, amely a filmszerűen pezsgő jazzt ötvözi az alternatív hiphoppal, a soullal és az atmoszférikus filmzenékkel.

Aznap színpadra lép Steve Coleman szaxofonos is, aki a nyolcvanas évek óta jelen van a jazz folyamatosan változó világában. Olyan kísérőjeként kezdte, mint Cassandra Wilson és Errol Parker, de nagyon hamar saját zenekart alapított, mégpedig saját zenekarának frontembereként. Mostanában erőteljes groove-elemekkel megspékelt jazz-funkot játszik Five Elements nevű csapatának élén, velük érkezik Pozsonyba.

Információink szerint még soha nem lépett fel brazil énekesnő a jazz-napokon – idén ezt is kipipálhatják a szervezők. A széles látókörű multiinstrumentalista, dalszerzőként is magasan jegyzett szupertehetség, Bia Ferreira azt szokta válaszolni a stílusát firtató újságírói kérdésekre, hogy ő a fekete nők zenéjét játssza. (Música de Mulher Preta). Egy kicsit bővebben: dalaiban a latin jazzhez a soul, a reggae, a blues, a funk, az R&B és a gospel elemeit teszi hozzá, izgalmas vegyületet alkotva.

A GoGo Penguin triót talán nem is kell bemutatnunk, hiszen az új brit jazzhullám zászlóshajójáról, a fiatalok kedvenceiről van szó, akik a kezdeti időszakban rockfesztiválokon is hatalmas sikert arattak. Az elektronikus és klasszikus zenei elemeket progresszív jazz köntösbe bújtató zenekar már járt a Pozsonyi Jazznapokon, nem is olyan régen, 2016-ban. Azóta még magasabbra törtek, ma már a globális jazzszcéna szereplői, sőt alakítói. Legújabb, Everything Is Going to Be OK című albumukról csak úgy árad az újrakezdés optimizmusa. Ez azért is fontos, mert új dobossal, új lemezkiadó égisze alatt, és finoman frissített, továbbfejlesztett hangzással vágtak neki ennek az évnek. Dalaik ritmikája tényleg markánsan megváltozott, a kritika lelkesen fogadta az új albumot. Az élőben játszott régebbi számok pedig kaptak egy másfajta értelmezést, izgalmas hátszelet.

Vasárnap két abszolút világsztár lép fel a fesztiválon: Bill Frisell amerikai gitármágus és Richard Galliano francia harmonikaművész. Utóbbi hangszerének kétségtelenül egyik leghíresebb megszólaltatója. Nemcsak a jazz, hanem a klasszikus és a világzenei szcéna sztárja is. Ő harmadik alkalommal érkezik a pozsonyi fesztiválra, ezúttal New York Tango Triójával, amellyel személyes jó barátja, az ikonikus zeneszerző, Astor Piazzolla repertoárjából játszik darabokat, kiegészítve saját szerzeményeivel.

Bill Frisell a rendezvény legnagyobb húzóneve. Bár Robert Planttől kezdve Elvis Costellón és Norah Joneson át Marc Ribotig a nemzetközi rock, pop és jazz szakma legnagyobb neveivel dolgozott együtt, mindig is szeretett a háttérben maradni és szólóprojektét is ennek megfelelő szokatlan szerénységgel vezényli.dallamközpontúság, ízléses effekthasználat, intim megszólalás jellemzi. Zenéje valahol félúton van a jazz, a rock és a country között; dallamközpontúság, ízléses effekthasználat, intim megszólalás jellemzi. Öt évtizede játszik az abszolút topligában, de máig nem tagadta meg a karrierje kezdetét jelentő surf-rock és rock'n'roll érát. És még mindig képes meglepetést okozni rajongóinak, azaz 73 évesen sem hajlandó belesüppedni a kényelmes nosztalgiába. Két évvel ezelőtt jelent meg Four című dupla albuma, amelyen új útvonalat jelölt ki saját maga számára. A lemezen a blues és a kritikusok által alulértékelt americana stílus iránti vonzalma érvényesül. Tulajdonképpen azt mutatja be parádés módon, mi történik, ha egy virtuóz gitáros ugródeszkaként használja ezeket az egyszerű struktúrákat.

A Pozsonyi Jazznapok szervezői minden évben teret adnak a legtehetségesebb hazai együtteseknek és előadóknak. Szombaton az egyre népszerűbb fiatal szlovák énekesnő és zeneszerző, Nina Kohout lép színpadra, vasárnap pedig a hazai zenei élet egyik meghatározó személyisége, Ajdži Sabo ad koncertet Fluided nevű projektjével.

Immár sokéves hagyomány, hogy a fesztivált az a formáció nyitja meg, amely az előző évben a legtöbb szavazatot kapta a közönségtől a fiatal tehetségek versenyén. Több, ma már élvonalbeli zenekarnak adta meg a kezdő lökést ez a fellépés. Pénteken a tavalyi verseny győztese, Drahoslav Bango & Friends indítja a fesztivált. És persze idén is lehetett jelentkezni a fent említett versenyre, amely október 17-én zajlik a pozsonyi Jazztikot klubban.