Egy kísérlet a történelem írására

Történelmi szempontból azért fontos ez a történet, mivel komoly következményei voltak a tornaljai, sőt, a Csehszlovákia területén élő magyarságra nézve. A csehszlovák államhatalom azt hirdeti, hogy Magyarországról érkező fasiszta eszmék befolyásolják a Csehszlovákiában élő fiatal magyarokat, ürügyként használja tehát Hancsovszky esetét: ez az a történet, amely az állami szerveket feljogosítja arra, hogy keményen lépjenek fel a magyarok ellen.

Másrészt felmerül a kérdés, hogy a tornaljai robbantás terrorista tettnek számít-e, hiszen a tettes emberéleteket veszélyeztetett. A filmben ez a kérdés szó szerint is elhangzik, és többen, többféle perspektívából igyekeznek megválaszolni.

Miközben a film lehetséges nézeteket ütköztet, a készítők fő célja az volt, hogy egy társadalmi-történelmi pillanatra tett reakcióként próbálják meg értelmezni ezt a szélsőséges cselekedet. Más kisebbségek történeteiben is láthatjuk, hogy amikor egy népcsoport jogait korlátozzák, az szélsőséges reakciókhoz vezethet. Ennek legékesebb példája Baszkföld, ahol egy kiterjedt paramilitáris szervezet tartotta rettegésben a lakosságot fél évszázadon át.

Hancsovszky Béla nyilván nem volt kegyetlen vérontó, és nem is állt mögötte kiterjedt hálózat. Haragra azonban volt oka. A második világháborút követően, a határok visszaállításával a magyarok azt hihették, hogy a Masaryk-féle liberális demokrácia jön majd vissza, melyben tapasztaltak ugyan hátrányokat, de amely magyarként is élhető ország volt. A második világháborút követően azonban lényegesen más helyzet kezd körvonalazódni: a magyarokat eltávolítják a nemzeti bizottságokból, a magyar nyelvet betiltják a hivatalokban, van, ahol az egyházi szertartásokban, sőt, még a személyes érintkezésben is. Először az anyaországi magyarok „vissszatelepítése” kezdődik meg (tehát azoké, akik az első bécsi döntést követően költöztek a területre), majd fokozatosan az őshonos magyaroké is.

A Hancsovszky egyszerre játékfilm és dokumentumfilm. A dokumentumfilmes elemeknek köszönhetően szélesebb körű társadalmi-történelmi kontextust kapunk, melyek hiányában kockázatos lehetett volna egy merénylő történetének elmesélése. A dokumentumfilmes elemek azonban beleszövődnek a narratív szálba, így – leszámítva azt a tényt, hogy a kamera előtt álló történészek nem színészek – a filmet akár valós tényeket feldolgozó játékfilmnek is tekinthetnénk.