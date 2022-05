Zelenszkij: Nyertünk akkor, most is nyerni fogunk!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy videóban emlékezett meg a második világjáborúban a náci Németország felett aratott győzelemről, miközben arról beszélt, hogy országa most Oroszország ellen fogja megnyerni a háborút.

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna földje egyetlen darabját sem fogja az ellenségnek adni. „Egy új győzelemért harcolunk. Az út nehéz, de nincs kétségem affelől, hogy győzni fogunk” – mondta.

Oroszországban is a mai napon ünneplik a győzelem napját, és országszerte felvonulásokat tartanak.

President of #Ukraine @ZelenskyyUa: “We won then. We will win now, too! And Khreshchatyk will see the parade of victory – the victory of Ukraine. Glory to Ukraine!” pic.twitter.com/339L7s6Faz