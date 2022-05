Zelenszkij: A náci németeket is legyőztük, az oroszok ugyanígy végzik majd

Az ukrán elnök szerint Ukrajnában hamarosan „két győzelem napját” is ünnepelhetnek majd.

Kijev | Az ukrán elnök szerint Ukrajnában hamarosan „két győzelem napját” is ünnepelhetnek majd.

„Akkor is győztünk, most is győzni fogunk” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij a második világháborúban a náci Németország felett aratott győzelem ünnepe alkalmából.

Az ukrán elnök egyúttal figyelmeztetett, korántsem lesz könnyű dolguk Oroszországgal:

Ez nem két hadsereg háborúja, ez két világnemzet összecsapása.

(unian)