ÉLŐ: Ma tartják az orosz-ukrán béketárgyalások második fordulóját, már egymillióan menekültek el Ukrajnából

08:58 – Végleg elhallgat a legismertebb orosz liberális rádió.

08:47 – Újabb fegyverszállítmányt kaphat Németországtól az ukrán hadsereg.

08:40 – Mégsem indulhatnak az orosz és fehérorosz sportolók a pénteken kezdődő pekingi téli paralimpián.

08:33 – India három katonai repülőgéppel 648 állampolgárát szállította haza csütörtökön. A járatokat többek között Szlovákiából és Magyarországról szervezik, mivel az ukrán légteret lezárták.

08:20 – Az ukrán küldöttség már úton van a béketárgyalások fehéroroszországi helyszínére.

08:05 – Az orosz csapatok ellenőrzés alá vették Herszont. Ez az első nagyobb város, amit Moszkva elfoglalt a háborúban – írja a 24.hu.

08:00 – „Amikor január végén a háború áráról írtam, sokan bíztunk abban, hogy Oroszország nem indít támadást Ukrajna ellen. A múlt hét óta azonban orosz lánctalpak tapossák az ukrán földet, és ezzel világunk merőben megváltozott” – írja Dudás Tamás véleménycikkében.

07:55 – „Az élet legyőzi a halált, és a világosság legyőzi a sötétséget” – Zelenszkij Európai Parlamentben mondott beszédéből idézett szavaival jelent meg a Time magazin. (444.hu)



07:48 – Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) egy tisztviselője is életét vesztette a harkivi támadásban, miközben ellátmányt próbált szerezni a családja számára. (444.hu)

07:41 – Az ukrán védelmi minisztérium szerint az orosz erőknek nem sikerült elfoglalnia a félmilliós Mariupolt – írja a Telex. A várost az elmúlt napokban sok találat érte, hiszen az stratégiai jelentőséggel bír az oroszok számára – ha megszerzik, könnyen egyesítenék a délen és keleten lévő erőiket.

07:35 – Ma tartják az ukrán-orosz béketárgyalások második szakaszát.

07:30 – Nyolcéves csúcson az olajár, soha nem látott mélyponton a forint. Hogyan befolyásolja mindez a szlovákiai töltőállomások üzemanyagárait, és mennyit spórolhatunk, ha Magyarországon tankolunk? Így drágul a benzin a háború miatt.

07:27 – Az amerikai védelmi minisztérium jelentése szerint az elmúlt egy napban teljesen mozdulatlanok a Kijev felé tartó orosz harci járművek. Eközben a BBC arról ír, hogy nem megerősített hírek szerint fogytán az orosz katonák élelmiszere és üzemanyaga. (444.hu)

07:24 – A Világbank felfüggesztette minden oroszországi és fehéroroszországi programját, Ukrajnát viszont segíti.

07:19 – Négy nagy robbanás rázta meg Kijevet csütörtök hajnalban, ebből kettő a városközpontban, kettő pedig egy metróállomás közelében volt – írja a 444.hu a BBC nyomán.

One of the strikes in Kyiv tonight pic.twitter.com/Fxaxb4dlzf