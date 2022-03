Így drágul a benzin a háború miatt

Egyre sötétebb felhők gyülekeznek az olajpiac felett. A kőolaj ára legutóbb nyolc éve járt olyan magasságokban, mint most. - TASR/AP-felvétel

Szerdán folytatódott a kőolajárak drasztikus növekedése, a Szlovákia számára is mérvadó északi-tengeri Brent nyersolaj hordónkénti (159 liter) ára délután már 114 dollár körül mozgott. Ilyen drágán legutóbb 2014-ben kereskedtek vele. Csak összehasonlításképpen: a koronavírus-járvány kirobbanását követően, vagyis két évvel ezelőtt a kőolaj hordónkénti ára 30 dollár volt, és ez még tavaly decemberben is 70 dollár körül alakult.

A háború ára

A mostani árvágtáért az elemzők szerint szinte teljes mértékben Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja a felelős. A piacok így reagálnak arra, hogy a nyugati országok az ukrajnai helyzet miatt átfogó szankciókat vezettek be Oroszország, többek között az orosz bankok ellen is, ami arra kényszeríti az olajkereskedőket, hogy alternatív források után nézzenek az amúgy is szűkös olajpiacon.

„A nyersanyagkereskedők, beleértve a kínaiakat is, kezdenek felhagyni az orosz olaj vásárlásával. Bár erre még nem vonatkozik közvetlen nyugati szankció, a kereskedők attól tartanak, hogy hamarosan erre is sor kerül”

– állítja Lukáš Kovanda, a Trinity Bank vezető közgazdásza, aki szerint az orosz olaj iránti érdektelenség felgyorsíthatja az orosz gazdaság összeomlását.

Mi vár ránk?

Mindezt természetesen a szlovákiai töltőállomásokon is megérezzük. A 95-ös benzin literjét pontosan egy évvel ezelőtt 1,33, a gázolajét 1,17 euróért tankolhattuk. A 95-ös benzin átlagára a benzin.sk üzemanyagportál adatai szerint az elmúlt napokban azonban már elérte az 1,57, a gázolajé pedig az 1,48 eurót. Az egy évvel korábbihoz képest egy 60 literes üzemanyagtartály teletöltése a gázolajat tankolók számára így csaknem 19, a benzint tankolók számára pedig több mint 14 euróval kerül többe. És ez persze csak az átlag, töltőállomástól függően így ennél nagyobb is lehet a különbség.

Mire számíthatunk az elkövetkező időszakban?

„A legrosszabb félelmeink válnak valóra. A benzin és a gázolaj az elkövetkező hetekben a szlovákiai töltőállomásokon is tovább drágul, a legpesszimistább előrejelzések újabbnál újabb csúcsokkal riogatnak”

– mondta el Boris Tomčiak árupiaci elemző. Hogy az árak milyen ütemben nőnek majd, az persze jelentős mértékben függ az ukrajnai helyzet alakulásától is, rövidebb távon azonban a háború befejezése sem hozna látványosabb áresést az üzemanyagpiacon.

Magyar árstop

A magyar határhoz közelebb élőknek továbbra is megéri Magyarországon feltankolni az autójukat. A magyar kormány tavaly november közepétől a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti kiskereskedelmi árát 480 forintos szinten rögzítette, először három hónapra, majd ezt 3 hónappal, május 15-éig meghosszabbította. Az árbefagyasztás költségeit a magyar kormány mindeddig teljes egészében a benzinkutasokkal fizettette meg, arra kényszerítve őket, hogy a beszerzési ár alatt értékesítsék az üzemanyagokat. A hatalmas felháborodás és a kutak egyre nagyobb problémái miatt azonban úgy döntött, hogy e héttől 480 forintban maximálja az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is.

A magyarországi tankolást azonban most nem csupán az olcsóbb üzemanyag, hanem a történelmi mélyponton levő forintárfolyam is vonzóbbá teszi. Az Ukrajnában dúló háború ugyanis napról napra újabb sokkot okoz a forintárfolyamnak, szerdán délután már 382 forint felett járt az euró jegyzése, miközben szinte óráról órára új történelmi mélypontokat állít fel a magyar deviza. Pár nappal ezelőtt még 355 forint/euró körül mozgott az árfolyam. Az elemzők szerint egyelőre azt sem látni, hol lesz ennek a folyamatnak a vége, a befektetők ugyanis most elsősorban az orosz–ukrán háború híreire figyelnek. Amíg fennáll a jelenlegi háborús konfliktus, addig nehéz elképzelni komoly megnyugvást az árfolyamban.

Ennyit spórolhatunk

Az eleve olcsóbb üzemanyag és a kedvező valutaárfolyam miatt a szlovákiai autósoknak egyre jobban megéri Magyarországon tankolni. Pontos árkalkulációt lehetetlenség végezni, hiszen az árfolyam szinte pillanatról pillanatra változik, ha azonban 380 forint/euró árfolyammal számolunk, akkor a 95-ös benzin és a gázolaj literje manapság nagyjából 1,26 euróba kerül. A szlovákiai átlagárakat figyelembe véve egy 60 literes üzemanyagtartályon így a 95-ös benzin esetében csaknem 19, a gázolaj esetében pedig nagyjából 13 eurót spórolhatunk, ha Szlovákia helyett Magyarországon tankolunk. (mi, TASR)