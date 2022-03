ÉLŐ: Humanitárius folyosók nyílnak öt ukrán városban, Lengyelország vadászgépeket adna Ukrajnának

10:25 – Az USA Patriot-rakétákat küld Ukrajnának. A légelhárító rendszer repülők és rakéták ellen is bevethető.

10:18 – Csökken az európai gázár.

10:07 – A Heineken is kivonul az orosz piacról. Beszüntetik a márka forgalmazását, gyártását és a reklámozását is – számolt be a CNN nyomán a Telex.

09:49 – A Google 5,4 milliárd dollárért kiberbiztonsági céget vásárol. Bővebben...

09:44 – Gyengüléssel kezdett a forint szerdán.

09:35 – Történelmi mélyponton a rubel az euróval szemben.

09:17 – Megszólalt Zelenszkij felesége, segítséget kér. Bővebben...

09:10 – Műholdfelvételek szerint újraindult az építkezés egy korábban bezárt észak-koreai nukleáris telephelyen. Bővebben...

09:00 – A Nemzetközi Valutaalap 1,4 milliárd dolláros támogatást tervez nyújtani Ukrajnának. Bővebben...

08:50 – Visszaeshet az orosz olajtermelés rövid távon. Bővebben...

08:40 – Az elmúlt 24 órában több mint 12 ezren menekültek Ukrajnából Szlovákiába.

08:28 – Lefújták a Kijevben elrendelt légiriadót.

08:20 – Harkiv romokban.



08:05 – Az orosz vezérőrnagy elárulta, miért támadták meg Ukrajnát. Bővebben...

08:00 – Izrael huszonötezer ember ideiglenes befogadását tervezi Ukrajnából. Bővebben...

07:50 – Se McDonald's, se Coca-Cola, sőt Ferrari se.

07:45 – Oroszországban tovább korlátozták a lakossági devizahozzáférést. Bővebben...

07:43 – Magyarországon tízből nyolc ember szerint Oroszország jogtalanul támadja Ukrajnát. Bővebben...

07:40 – Megszakadt a kapcsolat Csernobillal.

07:35 – A Shell fokozatosan kivonul az oroszországi kőolaj- és földgázüzletből. Bővebben...

07:30 – Szlováknyelv-tanfolyam, ingyenebéd és iskolapszichológus – többek közt ezt javasolja az oktatási minisztérium a háború elől menekülő ukrajnai gyerekek részére.

07:25 – A kubai elnök szerint az Oroszország ellen hozott nyugati gazdasági szankciók nem járulnak hozzá az Ukrajna körül kibontakozott válság rendezéséhez. Bővebben...

07:20 – A BBC mégis folytatja a tudósítást Oroszországból. Bővebben...

07:16 – Légiriadót rendeltek el szerda reggel Kijevben és környékén.

07:15 – A FIFA júniusra halasztotta az ukrán válogatott vb-pótselejtezőjét. Bővebben...

07:10 – Humanitárius katasztrófa van kialakulóban Kassán. „Felszólítjuk az államot, hogy azonnal hozzon döntést és adjon utasításokat arra, mit kell tenni. Nincs információnk arról, hányan élnek a menedékjoggal, hányan akarnak itt maradni. Nincs tájékoztatás és nincsenek adatok. Enélkül, és támogatás nélkül nem tudjuk, hogyan tovább, milyen döntéseket hozzunk” – jelentette ki a város polgármestere.

07:10 – Oroszország helyi idő szerint 10 órától (közép-európai idő szerint 8 órától) tűzszünetet tart, és kész humanitárius folyosókat kialakítani.

07:05 – A Pentagon szerint nem járható Lengyelország javaslata a harci gépek átadásáról.

07:05 – Nagy-Britannia ezer katonájának segítségét ajánlotta fel Szlovákiának.

07:05 – A lengyel kormány kész azonnal és ingyen az amerikai hadsereg bázisára telepíteni az összes MiG-29-es vadászgépét.