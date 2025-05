Bentmaradást és pezsgőt ért a KFC kapusának védése

„Az egész hét arról szólt, minden arra volt felépítve, hogy ne kapjunk ki. Újra az 5–4–1-es rendszerben kezdtünk, amely ha védekezni akarunk, nagyon jól működik. Nem csak a védők, hanem az egész csapat nagyon jól dolgozott védekezésben. Egy szöglet után volt kapufájuk, illetve a végén volt egy nagy helyzetük. Ezen kívül igazán komoly lehetőségük nem volt a vendégeknek. Ha nekünk kicsit jobbak az átmeneteink, akkor rúghattunk volna gólt is. De így is nagyon boldogok vagyunk.

A szezon előtt kevesen számítottak arra, hogy két fordulóval a vége előtt bebiztosítjuk a helyünk az élvonalban. Mindenki arra gondolt, hogy ide jövünk, körülnézünk és kiesünk.

Most pedig még akár az európai indulásért is játszhatunk. De ezen nem gondolkodtunk, számunkra a bentmaradás volt a fő feladat – nyilatkozta lapunknak Radványi Miklós, akit végül arról kérdeztünk mi vár a csapatra az este és a következő napokban. – Most mindenképpen adok nekik két nap szabadot. Keddtől edzünk, de pénteken újra lesz egy pihenő és szombaton nyugodtan utazhatunk majd el Nagymihályba. Van néhány játékosom, Dlubáč, Šimko vagy Špiriak, akik már injekciókkal játszottak egy ideje, így úgy gondolom velük már az orvosi stáb fog dolgozni a következő hetekben, hogy a felkészülésre mindenki egészséges legyen. Nekünk már csak hab a tortán, ha még feljebb is léphetünk a tabellán” – zárta a tréner, aki külön kiemelte, hogy a szakmai stáb minden tagja is nagyon sokat dolgozott azért, hogy így záruljon a szezon.

A Tóth Gáborral és Radványi Miklóssal készült videós interjúnkat itt nézhetik meg: