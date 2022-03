NATO-katonák jöhetnek, hadianyagot küldünk Ukrajnának

Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter a szerdai kormányülés után bejelentette, NATO-katonák érkezhetnek Szlovákiába. Az országban a jövőben 600 cseh, 200 holland, 100 lengyel, 100 szlovén, 400 amerikai és 700 német katona állomásozhat. A létszámok némileg változhatnak, a cseh kormány már jóvá is hagyta, hogy 650 katonát küldjenek hozzánk, de ezt még a prágai parlamentnek is meg kell szavaznia. Az első egységek jövő héten érkezhetnek, a hónap végére pedig a többségük már itt lehet. Egy olyan harcoló alakulatot fognak alkotni, amilyen a balti államokban és Lengyelországban már most is működik, Magyarország, Románia és Bulgária pedig most alakítja ki ezeket. A nálunk lévő egység cseh parancsnokság alá tartozik majd. „Ez a legnagyobb lépés a szlovák védelem számára az ország függetlensége óta” – tette hozzá Naď azzal, hogy a katonák addig maradnak, amíg az szükséges. A külföldi katonák Szlovákiába érkezésével a NATO teljes keleti szárnyában jelen lesznek a szövetség ún. előretolt és megerősített egységei.

A védelmi miniszter arról is beszélt, a hozzánk érkező katonák fogják kezelni a Szlovákiába telepítendő Patriot légvédelmi rakétarendszereket illetve a Sentinel típusú radarrendszert. A Patriot-rakéták és az őket kezelő személyzet Hollandiából és a Németországból érkeznek. Ezek szállítását már előkészítették. Naď szerint főként a jelenleg létező katonai létesítményeket, bázisokat fogják használni, de a Patriot-rakéták elhelyezésére máshol is sor kerülhet. Kiemelte, ezáltal jelentősen növekedik az ország védelmi képessége, de az ide telepített eszközök elrettentő ereje is fontos. A szlovák fegyveres erőknek pont a légvédelmi rendszerek terén vannak komoly hiányosságai. Naď hozzátette, arról is tárgyalnak, hogy további eszközöket telepítenének az országba, így páncélozott járművek is érkezhetnek. „De sokkal szofisztikáltabb eszközökről is szó van” – tette hozzá a tárcavezető.

A külföldi katonáknak az országba érkezését még jóvá kell hagynia a parlamentnek is. „Akinek józan esze van, az megszavazza, akinek pedig elment a józan esze, azok engem nem érdekelnek” – mondta a miniszter arról, hogy szerinte mi lesz a kérdéses szavazás kimenete.

Segítség Ukrajnának

A kormány szerdán arról is döntött, hogy az eddigieken felül 9,99 millió euró értékben ad Ukrajnának katonai felszerelést. Naď erről annyit mondott, egészen pontosan olyan eszközökről van szó, amelyekre Ukrajnának szüksége van. Az oroszok által megtámadott Ukrajnának Szlovákia korábban már 12 ezer darab 120 milliméteres muníciót, 10 millió liter gázolajat, 2,4 millió liter kerozint, légvédelmi eszközöket (valószínűleg Igla 18 típusú vállról indítható rakétát), páncéltörő rakétákat, további közelebbről meg nem határozott muníciót és aknamentesítő eszközöket adott. Az első körben küldött katonai segítség összértéke 46 millió euró volt.

Patriot-rakéták

Naď arról is beszélt, hogy Szlovákia jelenleg orosz gyártmányú S-300-as légvédelmi rakéta-rendszerrel rendelkezik. Ezeket 1987-ben szállították az országba. A modernizációjuk és a pótalkatrész-beszerzés komoly problémát jelent. Lapunk kommentátora, Feledy Botond biztonságpolitikai szakértő szerint a most érkező Patriot-rakéták sokkal fejlettebb és komplexebb eszközök. Olyan rakétákról van szó, amelyek a földfelszínről kilőve repülőgépek, de cirkálórakéták megsemmisítésére is alkalmasak. Működésüket ugyancsak fejlett radar segíti. „Az egyik legjobb ilyen rendszerről van szó. Dél-Korea is hasonló eszközökkel védekezik az északiakkal szemben” – mondta.

Az elemző szerint az, hogy nyugati fegyverek és katonák érkeznek Szlovákiába nem csak szimbolikus lépés. „A NATO tényleg közösen tesz a keleti szárny erősítéséért – a Patriot-rendszer egy komoly eszköz” – mutatott rá Feledy. Hangsúlyozta, ez egy rakétaelhárító és légvédelmi rendszer, tehát teljes mértékben védelmi célokat szolgál. Az Ukrajnának adott szlovákiai hadianyaggal kapcsolatban pedig elmondta, ez Pozsony részéről egy érdemi lépés. „Mindenki azt ad, amit tud, és az üzemanyag, lőszer ugyanolyan fontos, mint a fejlettebb, drágább eszközök” – mondta a szakértő.

MiG-29-esek Ukrajnának?

A napokban a lengyel kormány bejelentette, kész azonnal és ingyen az amerikai hadsereg ramsteini bázisára telepíteni az összes MiG-29-es vadászgépét, hogy aztán onnan az amerikaiak átadják Ukrajnának. Egyben felszólították a többi NATO-tagállamot, hogy ha vannak MiG-29-eseik, cselekedjenek hasonlóan. A lengyel felvetésre az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon gyors és inkább elutasító választ adott. Szerintük nem járható ez az út.

Szlovákiának elvben hét ilyen vadászgépe van, ezek közül az egyik egy gyakorlógép. Naď szerdán nem válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy Pozsony hajlandó-e ezeket Ukrajnának adni. „Semmit sem lehet kizárni” – mondta a tárcavezető a szlovákiai MiG-29-esek Ukrajnába szállításáról. Az inkább elutasító amerikai reakciót pedig annak tudta be, hogy Washington le akarja zárni a témáról szóló nyilvános vitát és ehelyett zárt ajtók mögött akar erről a szövetségeseivel tárgyalni.