2100 NATO-katona érkezhet Szlovákiába

Az országba 600 cseh, 200 holland, 100 lengyel, 100 szlovén, 400 amerikai és 700 német katona érkezhet. A külföldi fegyveres erők egységeinek érkezését a szlovák parlamentnek is jóvá kell még hagynia.



A külföldi katonák érkezése azzal is összefügg, hogy a német és a holland fegyveres erők Patriot légvédelmi rakétákat telepítenek Szlovákiába. A katonai szövetség ezzel igyekszik pótolni az ország légvédelmi hiányosságait. A TASR hírügynökség szerint szóba került az is, hogy fejlett Sentinel radarrendszert is telepítsenek Szlovákiába.

