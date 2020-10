Drucker miatt civakodnak a magyar pártok

Ahogy arról beszámoltunk, a Híd elnöke, Sólymos László Tomáš Druckerrel, a Dobrá voľba vezetőjével tárgyalt arról, hogy a két párt miként tud szakmailag együttműködni. Az egyeztetés után a szlovák közszolgálati hírügynökségnek Drucker azt nyilatkozta, ha az MKP-nak, a Hídnak és az Összefogásnak nem sikerül közös nevezőre jutnia, „meg kell fontolni az észszerű együttműködést” a Dobrá voľba és Sólymos pártja között. Erre aztán az MKP és az Összefogás vezetője is nyugtalankodva reagált. Előbbi a Híd felelősségét hangsúlyozta, az utóbbi a Dobrá voľba hátterét firtatta.

Szokványos tárgyalás

Sólymos lapunknak arról beszélt, Druckerrel az egészségügyet érintő szakpolitikai kérdésekről tárgyalt. „Nem tudom, hogy ezzel mi a probléma, egy konkrét dologról egyeztettünk” – fogalmazott, szerinte az ügyet csak feleslegesen felfújták. Sólymos arról beszélt, a három pártnak nem egymás ügyeivel, hanem azzal kellene foglalkoznia, hogy meg tudjanak egyezni, egy közös politikai szubjektumot tudjanak létrehozni. „Mi nyitottak vagyunk arra, hogy azokkal a szlovák pártokkal, akikkel közös nézeteket vallunk, természetes módon keressük a kapcsolatokat” – szögezte le, és arról is beszélt, bízik benne, hogy a létrehozandó közös párt is így tesz majd. „Mindig kellettek partnerek” – mondta. Hozzátette, olyan együttműködési tárgyalásokat, mint az MKP-val és az Összefogással, más párttal nem folytatnak, és a közeljövőben sem tervezik ezt. Az MKP-nak és az Összefogásnak a Híd Dobrá voľbával való tárgyalására adott reakcióját Sólymos nem akarta értékelni.

A megállapodásban bízva

Az ügyben kerestük az MKP elnökét is, akinek csak írásban tudtuk feltenni a kérdéseinket. A párt sajtóosztálya által megküldött válaszok szerint Forró Krisztián pártelnök csak a lapokból értesült Sólymos és Drucker egyeztetéséről. Arra a kérdésre, hogy a Híd vezetőjének találkozója befolyásolja-e a hárompárti tárgyalásokat, Forró azzal válaszolt, az egységhez csak akkor jutnak el, ha nemcsak az MKP, de a partnerei, így a Híd is, őszintén akarja az egyesülést és felelősségteljesen áll a kérdéshez. Az egyeztetésekhez szükséges bizalommal kapcsolatban az MKP vezetője úgy nyilatkozott, bízik benne, hogy a Híd is megállapodásra törekszik. „Ha mégsem, és ők nem fognak akarni megegyezni velünk, számunkra továbbra is fontos, hogy mindazokkal megegyezzünk, akiknek a felvidéki magyarság megmaradása és gyarapodása, valamint az általunk lakott régió fejlődése a célja. Ebbe pedig beletartoznak a Híd választói is” – olvasható a válaszban.

Forró szerint a régiófejlesztés ügyében ők is együtt tudnak működni akár szlovák pártokkal is. „De a hatékony érdekérvényesítés szempontjából fontos az egységes fellépés” – fogalmaz, és hozzáteszi, regionális szinten nekik már most is vannak ilyen partnereik.

Vannak kérdőjelek

Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke lapunknak elmondta, bízik benne, hogy Sólymos és Drucker egyeztetése nem befolyásolja a magyar pártok tárgyalásához szükséges bizalmat. „És abban is bízom, hogy a Híd tartani fogja magát ahhoz, amit augusztus 20-án aláírtunk” – utalt a három párt együttműködési szándéknyilatkozatára. „Még akkor is, ha Druckerrel való találkozó nem is ebbe az irányba mutatott” – tette hozzá, azzal, hogy ez a lépés egy intő jel lehet. „Mivel nem előzmények nélküli ez az eset, biztos, hogy kérdőjeleket vet fel a bizalommal kapcsolatban” – nyilatkozta Mózes, és arra emlékeztetett, hogy tavaly a Híd már egyeztetett a Dobrá voľbával, miközben a magyar pártokkal is tárgyalt.

Ugyanakkor hozzátette, nincs azzal problémájuk, hogy a Híd szlovák szubjektumokkal párbeszédre törekszik. „Inkább az a kérdés, hogy kivel történik ez a párbeszéd” – mondta, és hozzátette, szerinte a Dobrá voľba létrejötte mögött a smeres oligarchák állnak. „Ebből a szempontból a Dobrá volba az Összefogás számára nem egy elfogadható partner” – mondta. Mózes szerint a következő hárompárti tárgyaláson fel fog merülni, hogy a Híd Drucker pártjával egyeztetett.