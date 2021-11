Kipróbáltuk az első, teljesen elektromos Daciát (Képgaléria)

Akár tetszik valakinek, akár nem, az elektromos meghajtás már most is életünk részévé vált. Egyre több zöld rendszámtáblájú, tehát alternatív meghajtással rendelkező autót látni az utakon. Tény, hogy ezek többsége klasszikus hibrid vagy hálózatról tölthető plug-in hibrid, ám a tisztán elektromos meghajtású autókból is már eleget látni az utakon. Már a töltőállomások hálózata is fokozatosan bővül az országban, ami viszont nem igazán változik, az az elektromobilok ára, s épp erre jelenthet megoldást a Dacia Spring, amely hosszabb utakra ugyan nem alkalmas, de a városban való hétköznapi használatra teljesen elegendő.

Egyetlen feltöltésre 225 kilométert is megtehetnek vele úgy, hogy néha kihajtanak az autópályára vagy országutakra. Ha csak városban fogják használni, a hatótávolság a 300 kilométert is megközelítheti a gyári adatok szerint. A járgány alapára pedig 16 700 euró, ennek pedig aligha tud más elektromobil konkurálni.

Az Dacia elektromobiljának tesztelése során szerzett tapasztalatainkat a hétfői, november 8-án megjelenő Auto-Motor rovatban olvashatják.