Augusztusban már olcsóbban repülhetünk, itt az akciós árak

Százeurós ár alatt augusztusban – amikor egyébként hosszú hétvégénk is lesz – tíz célállomásra foglalhatunk jegyet, ebből három (Berlin, Brüsszel és Róma) mindössze 39 euró. Újra száz euró alatt van Athén, Barcelonába már hosszú ideje alacsony a jegyár (most 75 euró), Párizs és Róma is jó áron van. Az európai célállomások közül továbbra is nagyon drága Isztambul, Lisszabon augusztusban jelentősen csökkent, most 118 euró egy retúrjegy.

A távolabbi célállomásoknál két cég versenye figyelhető meg, ez a China Southern Airlines és a KLM, amely most jelentős akciókat kínál. Olcsóbban repülhetünk augusztusban Ez előbbi fuvarozó most indította bécsi járatait, és rendkívül kedvező áron kínál jegyeket az ázsiai és az ausztráliai városokba. Ennek is köszönhető, hogy a júliusihoz képest 500 euróval csökkent a jegyár Sydney-be, Melbourne-be pedig 626 euróval lett kedvezőbb egy retúrjegy. Az ázsiai városok közül kiemelkedően jó áron van Dubaj (310 euró), Bangkok (528 euró), Kuala Lumpur (484 euró) és Peking (505 euró). Az amerikai célállomásokra most némileg nőttek az árak, de várhatóan az őszi, téli hónapokra ismét megjelennek a 300 euró körüli jegyek. New York most 416 euró, Miamiba 501 euróért repülhetünk, San Franciscóba 578 euró a jegyár, míg a Hawaii-szigetekre 984 euróért tudunk jegyet foglalni – ez utóbbinál is több mint ötszázeurós jegyárcsökkenés figyelhető meg.

A repülőterek versenyében most jelentősen azon városok száma, ahova bécsi indulással találjuk a legolcsóbb repülőjegyet, Pozsonyból főleg a fapadosok kínálata került a táblázatba, Budapestről pedig európai és hosszútávú desztinációkat is találtunk kedvező áron.